Wannes Van Laer op medaillekoers

Op de Internationale Zeilweek in het Duitse Kiel heeft Wannes Van Laer zaterdag de enige regatta van de dag gewonnen in de ILCA7 (ex-Laser Standard).

Het leverde hem in de stand een plaats winst op. Met 19 punten is hij tweede, op slechts één punt van de Fin Valtteri Uusitalo, die zaterdag een valse start achter zijn naam kreeg. Ook William De Smet, met 33 punten vierde, vaart zondag de medaillerace.

In de 49erFX doen Isaura Maenhaut en Anouk Geurts dat. Zij werden zaterdag zestiende en zesde in de regatta’s van de dag en zakten daardoor van de derde naar de vijfde plaats. Met 53 punten volgen ze op 32 punten van de Duitse leiders Sophie Steinlein en Thomas Ploebel. Een derde plaats in de eindstand is zondag het hoogst haalbare.

(Belga)