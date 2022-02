Vrouwenteam Brugsche Rugby Club wil promoveren

De vrouwenploeg van de Brugsche Rugby Club kon zich dit seizoen plaatsen voor de zogenaamde Gold League. “Het voorbije jaar zijn we als ploeg enorm gegroeid. Misschien kunnen we wel de promotie vieren. In ons nieuw clubhuis. Dat zou mooi zijn.”

De Brugsche Rugby Club komt uit in de Gold League van derde divisie, samen met Brussels Citizens, Waregem, Charleroi, Binche en Anderlecht. Dat laatste team was zaterdag te gast in Sint-Kruis, op de Gulden Kamer, waar BRC een thuishaven heeft. Het werd 5-20 voor de Brusselaars. Daarvoor werd één keer verloren en één keer gewonnen. Daarmee staat de ploeg van coach Christophe Van der Stuyft nu vierde.

“De leidersplaats wordt moeilijk, maar we zouden graag voor de tweede plaats gaan. Die geeft uitzicht op een promotie naar tweede nationale”, zegt hij.

BRC begon zes jaar geleden met een vrouwenploeg. De meeste speelsters komen uit Brugge en omstreken: Eeklo, Blankenberge en Oostende.

“Zo hebben we vrouwen die uit bijvoorbeeld het volleybal en basketbal komen, en voor een andere sport hebben gekozen. Ondertussen vormen we een hechte groep. De sfeer zit goed en de meesten zijn er al van in het begin bij. In het rugby kennen ze elkaar door en door, zowel technisch als tactisch. Op die manier kunnen ze daarmee rekening houden of tegen andere ploegen uitspelen. Je merkt dat er automatismen komen in de ploeg. Een promotie zou een mooie beloning zijn voor al het harde werk in de voorbije jaren.”

Christophe speelde zelf rugby tot hij zich engageerde om de vrouwen te leiden. Na zes jaar heeft hij de sport zien evolueren.

Steeds meer ploegen

“Er komen meer ploegen in ons land. Dat wil ook zeggen dat meer vrouwen rugby beoefenen. Wat uiteraard goed is. In het verleden moesten we veel naar het Brusselse om te spelen, of naar Wallonië of het verre Limburg. Nu maken we al eens kans om tegen Roeselare uit te komen, wat een relatief nieuwe ploeg is. En ook in Beernem zijn er plannen om met een vrouwenploeg te beginnen.”

De eventuele promotie naar tweede nationale mag geen eindpunt zijn. “Er is een meerjarenplan opgesteld, ook voor de mannenploeg. Die komt uit op Vlaams niveau, in eerste regionale. “Zij wonnen hun wedstrijd tegen BrigandZe met 33-0. Hun weg naar de titel ligt nog steeds open. Dat zou een volgende stap zijn om onze club beter en groter te maken. Hoe meer spelers, hoe beter, zodat we kunnen groeien”, besluit Van der Stuyft. (Alain Creytens)