Voorzitter van handbalclub HBC Izegem geeft fakkel door omwille van gezondheidsredenen

Na 8 jaar als voorzitter ziet Wim Vandewalle zich genoodzaakt een stap terug te zetten. Hij draagt het voorzitterschap over aan André Vangroenweghe gesteund door Filip Soetaert als ondervoorzitter. Maar volledig afscheid nemen van HBCI doet Wim niet.

“Vorig jaar had ik binnen de club al aangegeven dat ik de fakkel zou doorgeven, maar het is niet zo evident om iemand te vinden om het voorzitterschap op te volgen”, vertelt Wim Vandewalle (57). “Nu is alles in de laatste weken in een stroomversnelling terecht gekomen en twee mensen van onze club, André Vangroenweghe en Filip Soetaert, die de club door en door kennen nemen die verantwoordelijkheid nu over. Filip is ook een echt handbaldier met dezelfde ambities.”

“Het is natuurlijk met een dubbel gevoel dat ik afscheid neem als voorzitter van HBC Izegem. Het is je kindje en het is geen leuke beslissing om te nemen. Maar wegens gezondheidsredenen kan ik niet anders dan deze beslissing nemen. Ik voelde dat het nodig was. Ik ben anderzijds ook zeer gelukkig met de twee mensen die het overnemen. Het wordt ongetwijfeld een succes. Ik hoef mij zeker geen zorgen te maken over de toekomst. Maar het blijft jammer dat ik moet stoppen.”

“HBCI volledig verlaten, doe ik niet. Ik blijf actief binnen de sponsorcel en blijf meewerken aan activiteiten. Maar ik neem geen verantwoordelijkheden meer op mij, want ik moet stress vermijden. Ik zit al 15 jaar in de sponsorcel en wil daar graag verder mijn steentje blijven bijdragen.”

“Ik heb het ongelooflijke geluk gehad om met fantastische mensen te mogen samenwerken, met heel veel vrijwilligers van hoge kwaliteit. Het is een droom om op die manier te kunnen werken, met hart en ziel. Ik ben daar ontzettend dankbaar voor en zal dat natuurlijk heel hard missen.” (RV)