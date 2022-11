Voorzitter skeelerclub Fran Vanhoutte na haar bronzen medaille: “Ik had niet verwacht dat ze het op de marathon zou doen”

In de buurt van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires heeft de World Skate Games plaats, met als onderdeel het wereldkampioenschap skeeleren. Fran Vanhoutte (Zwaantjes Roller Club Zandvoorde) was er bij de senior dames als een eerstejaars goed voor een bronzen medaille op de afsluitende marathon. “Fran moet echt bijzonder gemotiveerd geweest zijn om die prestatie op de marathon te kunnen waarmaken”, reageert voorzitter Marc Decraemer van haar club uit Zandvoorde.

“Ik ken Fran al van kleins af. Ze is vooral gebeten en dat is één van haar sterke punten. Als het niet maar gaat, blijft ze ervoor gaan”, klinkt een tevreden Decraemer.

Wereldkampioene op de marathon werd de Colombiaanse Luz Karime Garzon, het zilver was voor Gabriele Vargas uit Ecuador. Dat Fran voor het eerst tussen de ‘grote dames’ voor een WK-medaille zou zorgen is bijzonder knap. “Ik had het lichtjes voorspeld. Na bijna zestig jaar in de skeelerwereld ben ik zeer tevreden dat ik dit goed kon inschatten. Ik had echter niet verwacht dat ze het op de marathon zou doen. Fran was in goeden doen, als je de uitslagen van haar andere wedstrijden bekijkt. En deelnemen aan zo’n WK is niet zo evident. Het is niet zo dat ons land daar met een grote delegatie aanwezig was. En dan mis je misschien wel enige steun. Fran moet echt bijzonder gemotiveerd geweest zijn om die prestatie op de marathon te kunnen waarmaken”, aldus de voorzitter.

Eerder op de week was de skeelerbeoefenaarster uit Gistel goed voor een zesde plaats in de 15 kilometer afvalling op de weg. Op de 10 kilometer afvalling op de piste en de even lange afstand op de weg in puntenkoers werd ze twee keer negende.

Vorige zomer behaalde Fran drie gouden medailles op het EK in Portugal waarna ze na een zware valpartij moest opgeven. Dat gaf nadien toen wel een half jaar weerslag op haar prestaties. De schrik zat er een beetje in. Op de voorbije Europese kampioenschappen in het Italiaanse L’Aquila in september stond ze er weer en behaalde ze samen met haar zus Stien en Anke Vos een zilveren medaille op de aflossing.

Het jaar ervoor behaalde Fran Vanhoutte op de derde en laatste dag van het pistetornooi van het WK in Columbia tevens brons. Dat was toen nog bij de junioren, op de 1000 meter waarin ze niet echt voluit haar kans kon gaan. “Fran kan eigenlijk van 1 km tot in de marathon zeer goed presteren. Na Sandrine Tas en Stien is zij nu iemand die zal meedoen op het hoogste niveau. Zij zijn allen als kind recreatief bij de Zwaantjes begonnen. Stap voor stap maakten ze progressie. Een bewijs dat onze jeugdwerking de voorbije jaren goed werk heeft geleverd en daar ben ik als voorzitter wel bijzonder fier op”, besluit Marc Decraemer. (ACR)