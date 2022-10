Voorzitter Karl Laverge van Apolloon Kortrijk Spurs“Heel tevreden met stand van zaken”

In eerste nationale van het herenhandbal verloor Apolloon Kortrijk Spurs op de zevende speeldag van de ongeslagen leider Eynatten-Raeren met 29-25. Zaterdag trekt de ploeg van voorzitter Karl Laverge naar HC Kraainem.

Na twee opeenvolgende zeges in de toppers tegen Sasja en Izegem trok Apolloon Kortrijk Spurs naar de verrassende ongeslagen leider Eynatten-Raeren. “We zijn de competitie alvast heel goed begonnen”, vertelt de 55-jarige Karl Laverge. “De verre verplaatsing naar Eynatten werd niet tot een goed einde gebracht. Te veel balverlies lag mee aan de basis. Toch mogen we niet ontevreden zijn met ons seizoensbegin. In tegenstelling tot de vorige campagne zijn we nu niet op achtervolgen aangewezen in het klassement toen we het vergooiden. Er kwamen enkele spelers bij, maar door de geblesseerden Debal en Kerkhove ontbreken een paar vaste waarden.”

“Coach Luc Vercauteren kan wel rekenen op enkele talentvolle jongeren die de kans krijgen zich te ontplooien. Dit geheel heeft uiteraard wat tijd nodig om op elkaar ingespeeld te geraken. Met Koen Nel, onze sporttechnische directeur, zijn we een project gestart die jonge spelers met talent en potentieel individueel nog beter begeleiden. Er wordt heel kwaliteitsvol gewerkt aan kleine tekortkomingen en het bijschaven van hun skills. Deze jongens krijgen dan ook hun kans bij de grote jongens om verder te ontbolsteren. Tot op heden lijkt dit goed te werken wat mij heel tevreden stemt.”

Degens kruisen

“Dit weekend kruisen we de degens met nieuwkomer Kraainem. Een voorspelling doen is moeilijk tegen een ploeg die het niet onaardig doet, maar een overwinning buitenshuis zou een goede zaak zijn. Momenteel zitten we in de goede flow. Kampioen worden? Het is uiteraard nog heel vroeg, maar mocht de kans zich voordoen, dan gaan we die met beide handen grijpen. Dat zijn we de spelers toch wel verschuldigd. Maar laat ons beginnen met dit weekend de twee punten mee te graaien in Kraainem”, besluit Karl Laverge.