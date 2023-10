Voormalig kapitein All Blacks en Belgische federatie leggen daags na WK-finale kransen neer voor gesneuvelde rugbyspelers tijdens speciale Last Post

Zaterdag om 21 uur is er in Parijs de finale van het WK rugby in het Stade de France. Daarin neemt Nieuw-Zeeland (All Blacks) het op tegen Zuid-Afrika (The Springboks). Voor de Nieuw-Zeelanders vormt de Westhoek een belangrijke plek en zondagavond is er – daags na de finale – een speciale Last Post in het teken van alle gesneuvelde rugbyspelers.

Nieuw-Zeeland, beter bekend als de All Blacks, treedt zaterdag aan tegen The Springboks uit Zuid-Afrika. Een wedstrijd die Marc Ruiters (72) uit Oostduinkerke aandachtig zal volgen. Marc was vroeger actief bij de Antwerpse gerechtelijke politie. De bekende VRT-serie Witse werd zelfs op hem gebaseerd.

Aanspreekpunt

In zijn vrije tijd is Marc al sinds zijn studententijd gepassioneerd door de sport. Drie jaar geleden verhuisde hij van zijn geboorteplaats Tongeren naar de kust. “Ik begon destijds bij de universitaire ploeg in Leuven. Uiteindelijk richtte ik clubs op in Schilde en Tongeren en engageerde ik me in de Raad van Bestuur van de Vlaamse en Belgische rugbyfederatie. Ik heb via rugby veel van de wereld kunnen zien. Ook nu ben ik nog steeds een aanspreekpunt en penningmeester annex raadgever bij Ambiorix Tongeren.”

Groei

België telt intussen 13.500 rugbyspelers. In West-Vlaanderen zijn er zes clubs. “Dat is de jongste jaren fel gegroeid, vroeger situeerde alles zich rond de ruime regio van Brussel. Je hebt clubs in Brugge, Beernem, Roeselare, Kortrijk, Waregem en Anzegem. Of er ooit een club in Koksijde komt? Mocht ik tien jaar jonger zijn, zou ik me daarvoor willen engageren. Toen ik vrijwilliger was bij het vaccinatiecentrum zag ik veel bomen van gasten. Ik denk wel dat er een ploeg zou kunnen gevormd en bovendien zijn er veel sportfaciliteiten.”

Thuis kijken

Zaterdag zit Marc aan zijn tv-scherm gekluisterd voor de WK-finale. “Ik kijk thuis met een goeie fles wijn. In Schilde en Tongeren zullen er waarschijnlijk grote schermen zijn. De match zal ik dus niet in het stadion volgen. In 2007 woonde ik wel zeven matchen bij toen het WK ook in Frankrijk was. Ik heb sympathie voor beide ploegen maar ik verwacht dat de All Blacks zullen winnen. Ze beschikken over tonnen ervaring, voor enkele spelers wordt het wellicht hun laatste match. Ik had eerder een heruitgave van de openingswedstrijd verwacht in de finale, toen won gastland Frankrijk van Nieuw-Zeeland. De Fransen werden echter uitgeschakeld door de andere finalist, Zuid-Afrika.”

Ook zondag staat in het teken van rugby. “Eerst ga ik naar Brugge-Schilde kijken en daarna zak ik af naar Ieper om in naam van de Belgische rugbyfederatie een krans neer te leggen.”

Militaire ploeg

Sinds de eeuwwisseling heeft Marc een goed contact met Freddy Declerck, die onderzoek voert naar Nieuw-Zeeland tijdens WO I en gids is. “In 2015 organiseerden we op een speciaal aangelegd terrein een oefenmatch tussen de Belgische rugbyploeg en de New Zealand Defence Blacks”, vertelt Freddy (70), die in Langemark woont en tot 2015 actief was bij het Memorial Museum Passchendaele. “Dit was toen ook al een eerbetoon aan de gesneuvelde rugbyspelers.”

Dave Gallaher

Er sneuvelden verschillende rugbyspelers in de Eerste Wereldoorlog, het verhaal van Dave Gallaher is misschien wel het bekendste. “Dave was een beer van een vent en de kapitein van de All Blacks, maar hij liet het leven in 1917. Hij raakte dodelijk gewond bij ‘s Graventafel. Met een diepe wonde in het gezicht werd hij eerst naar Abraham Heights gebracht. Per draagberrie werd hij – te voet – naar Wieltje over gebracht en vandaar met de ambulance naar Poperinge. Dezelfde dag bezweek hij aan zijn verwondingen en wordt hij begraven op Nine Elms in Poperinge. David is één van de 13 All Blacks die sterft tijdens de oorlog.”

Dave Gallaher met vrouw en kind. (gf)

Op Nine Elms in Poperinge staat er dat hij 41 jaar werd. “Sinds de Zuid-Afrikaanse Boerenoorlog, waarin hij 18 maand diende, verzweeg hij zijn leeftijd en deed hij consequent drie jaar af van de werkelijke leeftijd. Eigenlijk was hij net geen 44 toen hij stierf.”

Buck

Naast een krans van de Belgische federatie zal ook voormalig kapitein Sir Wayne ‘Buck’ Shelford een krans neerleggen zondagavond tijdens de Last Post. “Hij komt met enkele vrienden naar de Westhoek en zal samen met Marc om 20 uur aanwezig zijn tijdens de Last Post”, geeft Freddy mee, die al enkele keren naar Nieuw-Zeeland ging.

Ook in Talbot House in Poperinge beseffen ze welke impact Dave gehad heeft op het Nieuw-Zeelandse rugby. “Zelfs nu is er nog de Dave Gallaher Cup. Rugby is in Nieuw-Zeeland een religie”, zegt Simon Louagie. “Ook Buck kennen wij goed. Hij is een god in zijn thuisland. Een van onze leden – Eric Compernolle – kent zijn familie goed. Het land zal zaterdagavond ongetwijfeld ontploffen.”

Toevloed

Ze merkten bij Talbot House de voorbije weken een toevloed aan rugbyfans in de streek. “De impact van het WK in de regio was wel verwacht. Er kwamen Ierse en Britse fans na de uitschakeling van hun landen en na de finale zullen er vermoedelijk ook wel nog Nieuw-Zeelandse fans afzakken naar de Westhoek. Zeker in combinatie met het pas geopende museum in het Noord-Franse Le Quesnoy.”