Voorlopig nog geen WK kamp voor bokser Oshin Derieuw

Europese kampioene Oshin Derieuw (34) bokst nu toch niet voor de WBA-wereldtitel bij de welters tegen de Kroatische Ivana Habazin. “Een week nadat mijn manager een akkoord had over de kamp en de beurs, krabbelden de Kroaten al terug”, zegt een ontgoochelde Oshin.

“Na die eerste contacten van mijn coach Mohamed Nichane met de Kroatische entourage van Ivana Habazin was er een akkoord over de beurs die zou uitgekeerd worden voor een wk-kamp bij de welters in Kroatië”, zegt Oshin.

“Een week later kwamen de Kroaten daar al op terug en er moest voor een lagere beurs gebokst worden. Wij kwamen hen gedeeltelijk tegemoet maar zij gingen niet op ons nieuwe voorstel in.”

“Er waren volgens mijn coach Mohamed Nichane duidelijk probnlemen bij het organiseren van de kamp in Kroatië. En als ik Mohamed goed begrepen heb, was ook de WBA niet happig om die wk-kamp te organiseren.”

Ontgoocheld

Uiteraard is Oshin nu heel erg ontgoocheld omdat ze na een eventuele kamp met de Kroatische zicht kreeg op een wk-kam WBA tegen de Amerikaanse Jessica McCaskill. “Ik blijf nu wel op mijn honger zitten. Toch ben ik al opnieuw hard aan het trainen. Momenteel worden er stappen gezet en gesprekken gestart met een manager die connecties heeft met Matchroom en Boxxer.”

“Mijn doel blijft hetzelfde: een wereldtitelgevecht van niveau doen! Het liefst in mijn categorie, super lichtgewicht, maar ik sta ook open voor een wk-kamp in het weltergewicht!”

(IB)