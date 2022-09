Voor Lies Vermont is Ieperse triatlon traditie: “Voorbereiding voor Hawaï”

Lies Vermont (34) verschijnt zondag aan de start van de Eskimoo Triatlon Ieper. De Geluwse denkt dat een overwinning er niet zal inzitten en hoopt vooral op een goeie generale repetitie voor de Ironman van Hawaï, begin oktober.

Lies Vermont is lid van Lentriac (Leie Endurance en Triatlon Club) uit Menen. Vroeger was ze even aangesloten bij de Ieperse club TDTI. “Mijn vader Filip was toen ook lid en zat in de organsatie van deze triatlon. Het blijft voor mij wel traditie en ik ken het parcours als mijn broekzak”, vertelt ze. “Ik ben in vorm maar niet uitgerust. De voorbije trainingsweken waren namelijk loodzwaar. Dit is allemaal met één doel: de Ironman van Hawaï in oktober. Winst zal er wellicht niet inzitten, daarvoor tip ik Ine Couckuyt of Maaike Reynaert. Zij zijn heel sterk bezig dit seizoen.”

Zwemmen kan door de algenproblematiek niet in de Vestingen en dat is een nadeel voor Lien. “Dit onderdeel is gehalveerd qua afstand. In deze discipline kan ik mijn concurrentes op achterstand zetten, maar nu zal de marge kleiner zijn.”

Dit jaar was het een druk jaar voor Lies, ook op professioneel vlak. “Ik veranderde van werk en ben nu aan de slag als sportfunctionaris in Poperinge. Met de sportdienst zullen we in het voorjaar van 2023 voor het eerst een 1/8ste triatlon op poten zetten in Poperinge en dit in samenwerking met TDTI. Zwemmen zal niet in open water zijn, maar wel in het Poperingse zwembad.”

Na zondag komt voor Lies dus het hoogtepunt van het jaar. Ze plaatste zich al in 2019 in het Franse Vichy voor de bekendste Ironman ter wereld in Hawaï en ziet een droom in vervulling gaan. “Het was lang wachten, maar dat komt uiteraard door corona. Het wordt een groot avontuur en ik kijk er enorm naar uit.”

Om de kosten nog wat te drukken staat er op 17 september een pastaparty gepland in Wervik. Er zijn ook steunkaarten te koop.