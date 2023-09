Voor het eerst jeugdreeksen in kermisduatlon

Op zaterdag 23 september vindt de jaarlijkse duatlon plaats in het centrum van Langemark, traditioneel tijdens de kermis. Voor het eerst wordt er samengewerkt met de sportfederatie Triatlon Vlaanderen en zijn er ook jeugdreeksen in de voormiddag. In de namiddag is er dan een recreantenwedstrijd en een competitiewedstrijd voorzien. Start en aankomst is aan het sportcentrum in de Boezingestraat. Inschrijven kan via www.lp.be/duatlon. Op de foto zien we v.l.n.r. schepen Jean-Marie Callewaert, Jo Lottegier, Saskia Candry en Thijs Goethals van Team Ontsnappen, schepen Laurent Hoornaert en burgemeester Dominique Cool. (KPL/gf)