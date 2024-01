Volledig Oostends podium: Goud, zilver en brons op BK skateboarden voor heren

Op het Belgisch kampioenschap skateboarden in Hofstade was het podium bij de heren volledig Oostends gekleurd: Beau Brunclair werd nationaal kampioen, Noah De Jaeger won het zilver en Christian Plettner het brons.

Beau Brunclair en Noah De Jaeger zijn aangesloten binnen de topsportwerking van Skate Vlaanderen, dat via Sport Vlaanderen en Be Gold financiële steun krijgt om veelbelovende jonge atleten professioneel te ondersteunen en verder te ontwikkelen. Ze zijn ook verbonden aan de Push Skateboard Academy.

“Dat is een club die bij de federatie aangesloten is. Zij zorgt voor een goede wisselwerking tussen de jongens, hun school, en onze federatie, waarin we de gasten een zeer gevarieerd aanbod geven. Met de focus op het skateboarden en de ambitie om uiteindelijk in 2028 op de Olympische Spelen te staan en mee te strijden voor een finaleplaats”, zegt Kevin Bronckaers, technisch directeur skateboarden bij Skate Vlaanderen. “De goede resultaten op het BK liggen in de lijn van de zware trainingen die ze hebben, de opofferingen van de ouders, en het goede werk van de coaches.”

Beau Brunclair en Noah De Jaeger hebben beiden een unieke stijl. Ze brengen niet dezelfde tricks. “Ze zijn zich individueel aan het ontwikkelen, hun eigen sterke punten aan het uitspelen. Noah specialiseert zich in specifieke technische variaties die hij ondertussen aan zijn run kan toevoegen en waarop hij telkens verder kan bouwen. Ook Beau gaat zeer gevarieerd te werk. Hij kan zeer gemakkelijk hoge modules skaten, is zeer consistent en bouwt steeds verder op zijn bestaande tricks.”

Op het internationale circuit, binnen de World Skate Competities of het kwalificatietraject richting Los Angeles 2028, probeert Skate Vlaanderen Brunclair en De Jaeger naar een hoger niveau te stuwen. “Onze eerste ambitie met hen is een kwartfinale te behalen. In de top 32 binnen de beste wedstrijdskaters ter wereld”, aldus Bronckaers.

De bronzen medaillewinnaar Christian Plettner runt een schilderbedrijf. “Hij is een zeer getalenteerd en ervaren skater, een gevestigde waarde die in het verleden meerdere prijzen behaalde.” (Alain Creytens)