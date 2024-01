Voetballer wordt loper: Quinten (16) mikt op provinciale titel veldlopen

Quinten Malisse (16) uit Mesen vond in de coronaperiode een nieuwe uitdaging. De sportieveling stopte met voetballen en ontdekte zijn talent in atletiek. In 2024 wil hij opnieuw de provinciale titel in het veldlopen veroveren en ook het Belgisch kampioenschap staat met rood aangestipt in zijn agenda.

Quinten Malisse stopte in coronatijd met voetballen. “Uit noodzaak, want er waren geen trainingen en wedstrijden meer”, vertelt hij. “Om toch te blijven sporten, trok ik de loopschoenen aan. Hoe meer ik liep, hoe leuker ik het vond. Uiteindelijk vond ik in de loopsport een nieuwe uitdaging.”

Ondertussen werd de Mesense jongere provinciaal kampioen veldlopen als eerstejaarsscholier. Quinten vond eerst zijn plezier in de stratenlopen en stortte zich vorig jaar op het veldlopen. “Bij de wedstrijden op straat moest ik me telkens meten met volwassenen, in het veldlopen kon ik mij met leeftijdsgenoten meten. In oktober nam ik deel aan een eerste veldloop en werd een kleine maand later provinciaal kampioen.”

BK Veldlopen

Na de voorbije successen focust Quinten nu al op het veldloopseizoen van 2024. “Ik wil graag opnieuw provinciaal kampioen worden, maar dan als tweedejaarsscholier en verder kijk ik uit naar mijn deelname aan het Belgisch kampioenschap veldlopen. Daar kom ik uit tegen atleten van de Vlaamse Atletiekliga. Dit is de sportfederatie die de atletieksport in Vlaanderen en in Brussel-hoofdstad organiseert.”

“De sfeer tijdens de halve marathon in Keulen was uniek”

Quinten is niet aangesloten bij die federatie, maar kan als vrije sporter wel deelnemen. Helemaal zonder club is Quinten echter niet. “Voor ik aan veldlopen deed, nam ik deel aan diverse loopwedstrijden waaronder het kustcriterium. Zo kwam ik in contact met Benny Fisher. Benny werd niet alleen mijn coach, ik sloot me ook aan bij zijn Team Fisher met als uitvalsbasis Oostende.”

Weinig druk

Met het team trok Quinten begin oktober naar Keulen voor de halve marathon. “De wedstrijd waar ik al maanden naar uitkeek”, blikt hij terug. “En waar ik toch wel wilde schitteren. Bij de start was er weinig druk en het doel was om rond 1 uur 30 minuten te eindigen. Het plan was vooral om ervan te genieten en mij te amuseren, aangezien ik pas drie weken vooraf groen licht kreeg om weer te beginnen met trainen na een blessure. Uiteindelijk kwam ik over de finish in een hele mooie tijd van 1 uur 21 minuten en 12 seconden, wat toch goed was voor een gemiddelde van 15,9 kilometer per uur.”

“Daarnaast verbeterde ik ook nog mijn provinciaal record op de halve marathon, de 10 kilometer en de 5 kilometer. Algemeen eindigde ik 126ste van de 10.646 loper en in mijn leeftijdscategorie werd ik derde. Dit had ik totaal niet verwacht en misschien was dit wel mijn beste dag ooit. Ik heb er enorm van genoten en de sfeer langs het parcours was echt uniek. En ik wil ook nog mijn mama bedanken, die speciaal meegekomen is naar Keulen om te supporteren.”

Museumgids WOI

Met Keulen was Quinten niet aan zijn proefstuk toe wat betreft het lopen van een halve marathon. In 2022 liep hij al in Ploegsteert de 21 kilometer. “In niets te vergelijken met Keulen, waar dwars door de stad wordt gelopen. De marathon van Keulen is met ongeveer 10.000 deelnemers de tweede grootste van Duitsland en staat ook bekend voor het aangename randgebeuren. In Ploegsteert is het dat wel iets anders en wordt dwars door de velden gelopen. Velden met een grote betekenis, slagvelden uit de Eerste Wereldoorlog.” En daar weet Quinten heel wat over te vertellen. “Ik ben een tijdje aan de slag geweest als gids in het Memorial Museum Passchendaele in Zonnebeke en daar bracht ik het verhaal van de Westhoek van 1914 tot 1918.”

Trainingsschema’s

Met de halve marathon in Namen de komende lente heeft Quinten alvast een nieuwe uitdaging op de kalender staan. Quinten is leerling aan het Iepers college waar hij het vijfde jaar Latijn-wetenschappen volgt. Hij woont in de Mesense Vredeswijk van waar hij met grote regelmaat zijn looptrainingen start. “En dat kan bijvoorbeeld een rondje tot in Voormezele zijn. Ik volg daarbij de individuele trainingsschema’s van mijn coach. Communicatie en continue bijsturing zijn daarbij essentieel.”