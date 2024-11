Vlaamse titel ontglipt Denis Rosescu in de laatste ronde, Rasul Magomadev Vlaams Kampioen in Izegem

Dennis Rosescu ziet op Allerheiligen in de Izegemse sporthal op het allerlaatste moment zijn droom om Vlaams kampioen te worden ontglippen toen hij in de achtste en laatste ronde geraakt werd op het hoofd en min of meer groggy was. De scheidsrechter legde wijselijk de kamp stil. Een grote ontgoocheling voor Moorsledenaar Denis.

Heel wat boksliefhebbers waren komen opdagen voor een boksgala met toch enkele verrassend goede wedstrijden. Organisator Rudi Compernol mag zich gelukkig prijzen met dist succes.

Denis Rosescu (Filioep Tampere) stapte vol vertrouwen in de ring. Met zijn bodybuilders torso imponeerde hij meteen de eerder ranke tengere Rasul Magomadov van Boxing Club Oostende. Denis bestookte al van in de 1ste ronde zijn tegenstander met links-rechtse slagen. Rasul bokste eerder defensief, liet Rosescu zich afmatten en gaf af en toe een rake tegenstoot. In de laatste ronde sloeg Rasul dan toe en deed Rosescu wankelen. De Oostendenaar zag zijn kans en zou de klus nog voor het einde van de kamp afmaken. Maar ref Decroos besloot wijselijk de kamp stil te leggen. Rasul is Vlaams kampioen bij de halfzwaren.

Sterke Harley Techel

Halfzwaargewichten Harley Techel en de Fransman Idi Seone boksten een harde maar evenwichtige kamp, mooi om naar te kijken. Twee refs gaven Techel gewonnen, 1 ref Seone. Een mooie overwinning voor Harley die nu 4 kampen bokste en alle 4 won. Alleen jammer dat er in een dergelijke kamp een verliezer moet zijn, vinden we.

Frank Rojas, die moest inspringen na het afzeggen van Gentenaar Lee Ingelrest, was geen partij voor Robin Barbiaux. De Venezolaan hield het toch drie ronden uit, al ging hij al enkele keren op de knieën en probeerde de schade te beperken. Einde van de derde ronde gaf hij op. Elfde overwinning voor Robin.

Nog twee sterke profkampen

De Spanjaard Avila Jaramillo was geen partij voor een uitstekend boksende Alessandro Trabucco (Filiep Tampere) die zijn tiende overwinning op rij op zak heeft. Iemand met een mooie bokstoekomst.

Sargis Poghosyan (Filiep Tampere) won op punten van de Fransman Tahar Belkhir die het nochtans al in de eerste ronde moeilijk kreeg en een drietal keer op de knieën ging. Maar de man krabbelde terug en bood de rest van de kamp uitstekend weerwerk. Sargis steekt zo zijn tweede overwinning op zak.