Vlaamse Roeiliga neemt afscheid van Bruggeling Pim Raaben als technisch directeur

Pim, zijn officiële voornaam is Jan, is van origine een Nederlander en woont met zijn gezin in Sint-Andries. Als voorzitter van de trainingscommissie van de Koninklijke Roeivereniging Brugge (KRB) waar hij zelf roeide besliste hij in 2021 om aan de slag te gaan bij de Vlaamse Roeiliga (VRL), als technisch directeur topsport nadat het contract met de Fransman Dominique Basset werd stopgezet.

Vrijdag 8 november liet Raaben weten dat hij zijn vooropzeg geeft in zijn functie bij de VRL. Hij neemt tegen het eindejaar afscheid bij de Vlaamse Roeiliga omwille van een nieuwe professionele uitdaging. “Namens het bestuursorgaan van de VRL wens ik Pim alle succes toe in zijn nieuwe job en bedank hem voor zijn inzet gedurende de voorbije Olympiade”, zegt VRL-voorzitter Hubert De Witte, tevens een Bruggeling.

Tijdens de voorbije Olympiade heeft Pim Raaben zich erg ingezet om de professionalisering binnen de roeisport vorm te geven. Een resultaat daarvan is de aanwerving van drie coaches, één voor de roeiers en roeisters U19, één voor de roeiers en roeisters U23 en heel recent nog voor de (Belgische) eliteroeiers die officieel in dienst treedt op 1 januari 2025. Tevens heeft hij met zijn team van coaches, performance manager en experten een beleidsplan uitgetekend voor de volgende Olympiade 2025-2028 op weg naar de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. “Het bestuursorgaan van de Vlaamse Roeiliga zal in de komende weken ervoor zorgen dat de continuïteit van de werking verzekerd blijft en dat er een procedure wordt opgestart om de functie van Technisch Directeur Topsport Roeien zo snel mogelijk opnieuw in te vullen. Pim Raaben blijft tot Kersttijd in dienst en zal het bestuur ondersteunen in de eerstvolgende weken in de overgang”, besluit de voorzitter. (ACR)