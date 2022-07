Vlaamse Jeugd Motorcross Opleiding en de Motor Cross Liefhebbers Bond te gast in Oosterbergen en Tessenderlo

De Vlaamse Jeugd Motorcross Opleiding en de Motor Cross Liefhebbers Bond waren vorig weekend, op 17 en 18 juli, te gast in de bossen van het Limburgse Tessenderlo op en rond de Oosterbergen.

Zaterdag bij de VJMO iets meer dan 150 jeugdrijders op de afspraak, plus een 30-tal ‘specials’ die hun hobby konden beleven.

Hakkan Hempte uit Otegem was andermaal een klasse te sterk voor de rest van de jongsten uit de federatie, de Initiatie, met dubbele reekszege. Lowie Van Grembergen (Deerlijk) klokte in beide reeksen af op de tweede plek en mocht dan ook mee naar de hulde. Liam Lancriet (Kortemark) was ook present bij de allerjongsten en legde beslag op de zevende en zesde plaatsen op 25 deelnemers.

Britt Van Tatenhove (Zwevezele) was andermaal een klasse te sterk voor haar vriendinnetjes op de motor bij de Mini-Ladies, de jonge dame schreef beide reeksen op haar naam. Kyara Roelens (Zwevezele) werd driedubbel zevende bij deze jonge damesklasse.

Matto Vertongen (Avelgem) pakte sterk uit bij de Nieuwelingen 65cc met dubbele reekszege en de eindzege. Tallon Dekeyser (Ruiselede) werd bij deze 65cc zesde in de totaalstand met zijn vijfde en zevende plaatsen. Lewis Dedrie (Klerken) werd achtste in de eindstand met dubbele negende plaats.

Jill Devos (Aalbeke) legde beslag op de vierde en zesde plaatsen bij de Nieuwelingen 85cc, waarmee de jonge gast vijfde is in de eindstand.

Bij de Ladies Open niet minder dan 35 deelneemsters achter het starthekken.

Laurie Hempte (Otegem) werd tiende, en Amber De Keyser (Ruiselede) elfde.

Knalprestatie van Seth Priem uit Lichtervelde bij de Juniors 85cc die samen rijden met de Aspiranten, de hoogste jeugdreeks. De jonge Lichterveldenaar speelde het klaar om beide reeksen door het bos op zijn naam te schrijven en de ganse meute van 35 deelnemers achter zich te houden in beide reeksen. Prachtige dubbele reeks- en eindzege voor de zoon van Manuel Priem en de kleinzoon van Ronny en co.

Bij deze nog een Lichterveldenaar met Bo Tytgat die als vijfde en zesde onder de geblokte vlag kwam en vijfde werd in de eindstand bij de Aspiranten.

Febe Devos (Deerlijk) werd driedubbel tweede bij de grote Quads, zowel in beide reeksen als de eindstand tweede bij de vierwielers.

Zondag met meer dan 300 op de afspraak bij MCLB.

Jana Calus uit Heestert is elke week present bij de Dames Open en ditmaal waren er enkele gastrijdsters die het klappen van de zweep kennen en Jana moest vrede nemen met een driedubbele vijfde plaats.

Bij de Nieuwelingen 250/500cc een dubbel dozijn rijders achter het starthekken, met de beste West-Vlaming Jeffrey Deruddere uit Tielt die als zesde en vierde aftikte en daarmee vierde werd in de eindstand. Tybo Tytgat (Lichtervelde) legde beslag op de vierde en achtste plaatsen, goed voor de vijfde plek in de totaalstand. Joshua Dubaere (Otegem) werd zevende in de eindstand met de zevende en vijfde plaatsen in zijn reeksen, en Louis Galle (Waregem) achtste in totaal met de achtste en negende plaatsen.

Bryan Delagrense (Waregem) werd negende bij de Nieuwelingen A, jongens tussen 23 en 30 jaar, hij legde beslag op de zesde en elfde plaats.

Andy Sys (Oostrozebeke) was knap bezig bij de Nieuwelingen B, tussen 30 en 42 jaar, hij werd achtste in de eindstand met de zevende en elfde plaatsen op 30 deelnemers.

Xavier Degeldere uit Ingelmunster, de MEOR-poulain, was heel sterk bezig bij de oudste Nieuwelingen, deze plus 42 jarigen. ‘Gelderke’ finishte in de eerste reeks als tweede en in de tweede heat de puntjes op de i met de reekszege gepaard aan de eindzege. Op het podium met de bloemen en de grootste beker en een dik applaus. Hij vloerde zijn grootste opponent Marc Kennes uit Kortemark die de eerste reeks op zijn naam schreef en in de slotmanche als tweede finishte. Yves Vanhove uit Ruddervoorde werd vierde in totaal met de zesde en derde plaatsen op 32 rijders.

Boris Vanrobaeys (Roeselare) mocht na afloop ook naar de hulde, de jonge gast werd tweede bij de Beloften met een dubbele derde plaats in zijn reeksen. Jelle Maes uit Izegem werd vierde in de eindstand bij de Beloften met de tiende en vierde plaatsen, en Rune Van Massenhove (Leffinge) legde beslag op de vierde een tiende plaatsen en was daarmee zesde in de eindstand.

Aaron Spruytte (Hooglede) mocht andermaal naar het podium na afloop, hij werd ditmaal tweede in de totaalstand met de tweede en derde plaatsen bij de Juniors 250cc. Gino De Schuymer (Harelbeke) kwam uit bij de zware motoren bij de Junioren 500cc, hij werd vijfde in de eindstand met de zesde en derde plaatsen.

Nate Van Tatenhove (Zwevezele) w as opnieuw winnaar bij de Nationalen 250cc, in beide reeksen kwam hij zegevierend onder de geblokte vlag. Op het podium werd Nate vergezeld van zijn broer Seth Van Tatenhove die zilver pakte met de tweede en derde plaatsen bij deze Nationalen 250cc.

Damon Ingels (Brugge) werd vijfde in totaal bij de Nationalen 500cc, hij legde beslag op de vijfde en zevende plaatsen.

Michael Dekeyser (Ruiselede) werd tweede in totaal bij de Seniors met dubbele tweede plek in de reeksen, en Kristof Calus (Heestert) driedubbel derde.

Avo Tack primus bij de Internationalen 250cc, de jonge kerel uit Oostrozebeke schreef beide reeksen op zijn naam. Damon Tanghe (Ooigem) werd driedubbel derde bij de Inters 250cc.

Jorne Tytgat (Gullegem) won de eerste reeks bij de Internationalen 500cc en finishte in de tweede manche als derde waarmee hij tweede werd in de eindstand. De bloemen en de grootste beker bij de zware motoren was voor gastrijder Mark Boot, lid van het Team Mc Mikola uit Deerlijk, die tweede werd in de eerste reeks en de tweede manche op zijn naam schreef.

Greg Demeulemeester (Deerlijk) kwam als zevende en achtste door de finish bij de Internationalen, en Tim Vandriessche (Menen) vierde in de eerste reeks en uitgevallen in de slotmanche, Tim heeft bij een valpartij zijn bil gebroken op twee plaatsen en heeft beslist om te stoppen met crossen.

Junior Decouter (Kortemark) in de eerste reeks als vijfde afgeklokt en uitgevallen in de tweede menche.

Spektakel verzekerd bij de Zijspannen

Yens Delmotte – Joey Valcke (Kachtem-Oostrozebeke) waren andermaal de besten van het lot van 15 driewielers die de start namen. Zij schreven beide reeksen op hun naam en deze tellen mee voor het Belgisch Kampioenschap waarin ze riant aan de leiding staan in groep A.

Geert Valcke – Mathis Lareu (Oostrozebeke) mochten na afloop mee op het podium met de hulde, zij legden beslag op de derde plaats in de eindstand met de vierde en derde plaatsen in de reeksen.

Daen Valcke – Tom Verbrugghe (Oostrozebeke-Meulebeke) werden algemeen winnaar bij de Zijspannen groep B. Zij kwamen als tweede en derde onder de geblokte vlag, als dubbele reekswinnaars B.

Bjorn De Schuyter – Francis Wittebol (Gistel-Snellegem) werden tweede in de eindstand groep B, zij legden beslag op een dubbele vijfde plaats.

Maxim en Mathias Moenaert (Gistel-Wingene) werden ditmaal derde in de eindstand groep B, ze legden beslag op de zesde en vierde plaatsen.

Colleen Van Troys – Simon Dinneweth (Meulebeke-Ruiselede) misten net het podium, zij werden vierde in groep B met de zevende en zesde plaatsen.

Hein en Loid Bekaert (Oostrozebeke) werden vijfde in groep B. (GuidoA.)

Volgende afspraak op 20 juli met VJMO en 21 juli met MCLB en gastrijders op het gekende terrein te Leffinge-Middelkerke in een organisatie van Dirk Hofman. Het weekend van 23 en 24 juli geen cross, wegens verlofperiode.

(GuidoA.)