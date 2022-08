VJMO en MCLB te gast op de Ginste in Oostrozebeke

Op zaterdag 13 augustus was de federatie VJMO te gast op de Verre Ginste te Oostrozebeke in een organisatie van het Team Verbrugghe. Liefst 130 jeugdrijders plus 13 grote Quads en verder een overweldigend spektakel aan Zijspannen. Met een tiental Kids-zijspannen, 29 zijspannen gemengd in apparte reeksen, en vier reeksen met zowel dames of heren aan het stuur ofwel in het bakje met 31 en 32 deelnemers. Dat maakt in totaal zowaar 343 deelnemers op zaterdag en dan op zondag 14 augustus met MCLB nog eens vollen bak, van een succes gesproken in die snikhete dagen.

De Vlaamse Jeugd Motorcross Opleiding kende andermaal een groot succes, te beginnen met de jongsten, Initiatie met dubbelwinnaar Hakkan Hempte uit Otegem, opnieuw beide reeksen en zijn zoveelste eindzege in groep A op zijn naam. Ollie Vandecasteele (Brugge) werd vijfde in de totaalstand na zijn tweede en vijfde plaatsen. In groep B noteerden we een driedubbele derde plaats van Lowie Van Grembergen uit Deerlijk, en een vierde eindstek voor Bas Heyrick uit Bredene met de vierde en vijfde plaatsen.

Britt Van Tatenhove uit Zwevezele werd tweede in de eindstand bij de Mini-Ladies na haar eerrste plaats in de eerste reeks en derde in de tweede manche.

Tallon Dekeyser (Ruiselede) werd winnaar bij de Nieuwelingen 65cc met de tweede plaats en reekszege. Matto Vertongen (Avelgem)schreef de eerste reeks op zijn naam en kwam als tweede onder de geblokte in de herneming, en tweede in de eindstand. Lewis Dedrie (Klerken) werd driedubbel vierde bij deze Nieuwelingen 65cc, Lewis Wybo (Lichtervelde) legde beslag op de achtste en vijfde plaatsen, vijfde plek in totaal, en Pifte Ternier (Bikschote) kwam als zesde en zevende onder de geblokte vlag, en Loic Degraeve (Moorslede) als negende en achtste.

Nash Kinet uit Sint Eloois Vijve werd tweede in de eindstand bij de Nieuwelingen 85cc meét de vierde en tweede plaatsen, Emile Decoster (Desselgem) vierde in eindstand met de tweede en vierde plaatsen in de reeksen, Jill Devos (Aalbeke) driedubbel zevende, en Zenzi Mortier (Zwevezele) negende.

Nina Dewulf uit De Haan werd tweede in totaal bij de Jeugd-Quads met de tweede en vierde plaatsen, en Manu Vandaele eveneens uit De Haan viel net naast het podium, als vierde in de eindstand na zijn vierde en tweede plaatsen.

Danaé Zutterman uit Beernem werd driedubbel vierde bij de Ladies Open, en Amber De Keyser (Ruiselede) driedubbel vijfde, en Shakira Brusseel (Aartrijke) achtste in de eindstand na haar negende en tiende plaatsen.

Seth Priem uit Lichtervelde mocht huiswaarts met de bloemen en grootste beker als winnaar bij de Junioren 85cc, hij schreef de eerste reeks op zijn naam en werd tweede in de slotmanche.

Bo Tytgat (Lichtervelde) werd derde in de totaalstand bij de Aspiranten 85cc, hij kwam als derde en tweede onder de geblokte vlag. Colin Ramon (Zerkegem) werd driedubbel achtste, Jari FReynvoet (Blankenberge) driedubbel elfde, en Kobe Lins (Staden) twaalfde.

Liefst 29 Zijspannen gemengd en twee reeksen met respectievelijk 32 en 29

Met telkens één man of vrouw aan het stuur of in het bakje en omgekeerd.

Kelly Debruyne – Jens Mans de lokale sympathieke ex-bakkeniste die nog eens op de machine kroop en liefst beide reeksen op haar naam schreef als pilote.

Stanley Verstraete uit Zerkegem met zijn vriendin Ibe Ampoorter, het koppel uit Zerkegem werd mooi vijfde in de eindstand na hun vierde en vijfde plaatsen in de reeksen. Tom Verbrugghe en Ines Delmotte de absolute thuisrijders en de organisator zelve, werden zesde in de eindstand met de achtste en zesde plaatsen.

Kevin Merreel – Linka Lodewijks (Izegem) werden zevende in de eindstand, en de achtste eindstek voor Bert Soetaert met Kimberly Verstaen in het bakje.

MCLB op zondag

Emile Vanhautte uit Waregem was zeer sterk bezig bij de Nieuwelingen 250/500cc, youngsters tussen 19 en 23 jaar, hij won beide reeksen en mocht met de hulde dan ook op het hoogste schavotje met de bloemen en de grootste beker. Jeffrey Deruddere uit Tielt mocht mee op het podium als tweede in de eindstand na zijn dubbele derde plaats. Joshua Dubaere (Otegem) werd driedubbel vijfde, Tybo Tytgat (Lichtervelde) zesde in totaal met de tiende en zesde plaatsen, Lowie Vancompernolle (Meulebeke) zevende in totaal met de dertiende en vierde plaatsen, en Guillaume Sinnaeve uit Sint Eloois Winkel negende in de eindstand.

Alexi Decordier (Anzegem) mocht met de bloemen huiswaarts, hij werd derde in de eerste reeks en schreef de tweede manche op zijn naam, goed voor de eindzege bij de Nieuwelingen A, crossers tussen 23 en 30 jaar. Bryan Delagrense (Waregem) werd tweede in de eindstand met de vierde en tweede plaatsen, en Pieter-Jan Calus (Heestert) sloot de toptien af.

Gert-Jan Bouckhuyt uit Koolskamp was andermaal knap bezig bij de Nieuwelingen B, gasten tussen 30 en 42 jaar, hij werd tweede in de eindstand met de tweede en derde plaatsen.

Marc Kennes (Kortemark) mocht mee naar de hulde als derde na zijn achtste en tweede plaatsen bij de Nieuwelingen C, de ‘oudjes’ vanaf 42 jaar ! Yves Vanhove (Ruddervoorde) finishte in beide reeksen als vijfde, goed voor de vierde eindstek. Stefaan De Ruyck (Tielt) werd achtste, Francis Termote negende, Rudy Spruytte (Hooglede) net buiten de toptien als elfde.

Jana Calus uit Heestert werd tweede in beide reeksen bij de Dames Open en ook tweede in de eindstand.

Zes West-Vlamingen in toptien bij de Beloften tussen 14 en 19 jaar

Robbe Verbrugge uit Zwevegem werd driedubbel tweede, zowel tweede in beide reeksen als in de eindstand. Rune Van Massenhove (Leffinge) kwam in beide reeksen als vierde onder de geblokte vlag, en was daarmee goed voor de derde in de eindstand. Milan Vaandecaveye (Beernem) kwam in beide reeksen als zesde door de finish, goed voor de vijfde plek in de eindstand. Boris Vanrobaeys (Roeselare) zesde in de eindstand met de zevende en vijfde plaatsen. Jelle Maes (Izegem) in beide reeksen als achtste door de finish, goed voor de zevende eindstek, en Jasper De Vos uit Wielsbeke negende in de eindstand met de tiende en negende plaatsen.

Aaron Spruytte uit Hooglede moest ditmaal vrede nemen met de tweede plek in de eindstand, hij schreef de eerste reeks op zijn naam en kwam als tweede binnen in de tweede manche bij de Juniors 250cc. Nigel Stoop (Beernem) mocht mee naar de hulde, hij werd derde met de derde en vierde plaatsen in zijn reeksen.

Seth Van Tatenhove uit Zwevezele kwam als zesde door de finish in de eerste reeks bij de Nationalen 250cc. Na de pauze viel het beter mee voor de jongeling en hij legde beslag op de reekszege, hij werd pas vijfde in de eindstand.

Michael Dekeyser (Ruiselede) werd driedubbel tweede bij de Seniors Open, en Kristof Calus (Heestert) werd derde in de eerste reeks.

Avo Tack nog een thuisrijder, die uitkomt bij de Internationalen 250cc, werd eindwinnaar met reekszege en tweede plaats. De tweede plek op het podium was voor Damon Tanghe die derde werd in de eerste reeks en de tweede op zijn naam schreef

Bij de Internationalen 500cc, de zware motoren, was het West-Vlaanderen boven.

Jorne Tytgat uit Gullegem was super bezig en pakte uit met dubbele reekszege.

Greg Demeulemeester (Deerlijk) leégde beslag op driedubbele tweede plaatsen.

Maarten Govaert (Wielsbeke) aan heroptreden toe met succes want hij legde beslag op driedubbele derde plaats, zowel in de reeksen als in de eindstand derde.

Jens Bleyaert (Dudzele) viel net naast het podium hij werd vierde in totaal met de vijfde en vierde plaatsen, en Jaimy Deleersnijder (Zulte) werd zesde in de totaalstand met de zesde en vijfde plaatsen.

Liefst 28 Zijspannen achter het starthekken in de MCLB-reeksen

Het is altijd kermis bij de driewielers op de Verre Ginste en nu was het ook weer van dat, bij de reeksen tellende voor het MCLB-kampioenschap zowaar 28 stellen aan de start. Yens Delmotte – Joey Valcke (Kachtem-Oostrozebeke) de leiders in het B.K. pakten zwaar uit in beide reeksen met het maximum aan punten na dubbele reekszege. In de A-reeks was de derde plaats in de eindstand voor de heroptredende Bert Soetaert – Loid Bekaert, ook al voor eigen volk, zij werden tweede in de eerste reeks en pas 15de in de slotmanche, alsnog goed voor de derde plaats in de eindstand groep A. Geert Valcke – Mathis Lareu (Oostrozebeke) pas 13de en zesde, en vijfde in de eindstand groep A.

Bjorn De Schuyter – Francis Wittebol (Gistel-Snellegem) waren de enige West-Vlamingen op het podium bij de hulde van de zijspannen B. Zij werden derde in de eindstand met de vijfde en negende plaatsen.

Kevin Merreel – Ruben Van Mol (Izegem-Mol) werden vijfde in de eindstand groep B met de achtste en tiende plaatsen algemeen.

Colleen Van Troys – Simon Dinneweth (Meulebeke-Ruiselede) werden zesde in de eindstand groep B met de zevende en dertiende plaatsen tussen de A-rijders.

Als toemaatje twee reeksen voor Grand Prix Rijders

Oostrozebeke is natuurlijk de heimat van de Zijspansport en dat hebben de Verbrugghe-boys opnieuw nog maar eens mooi in de kijker geplaatst met speciale reeksen voor de Belgische Grand Prix Rijders en enkele vrienden-buitenlanders, in totaal stonden ze met 13 duo’s achter het starthekken.

De eerste reeks werd gewonnen door de plaatselijke vedette, wereldkampioen Marvin Vanluchene met Robbie Bax als bakkenist, gevolgd door Etienne Bax – Ondrey Cermak.

De tweede manche werden Bax-Cermak als winnaars afgevlagd voor Vanluchene-Bax. Een waardige afsluiter van een echte Grand-Prix op Vlaamse bodem !!!

Kampioenen van West-Vlaanderen MCLB 2022

Dames Open (vanaf 14 jaar) – Jana Calus Heestert

Nieuwelingen 250/500cc Open (19-23 jaar) – Emile Vanhautte Waregem

Nieuwelingen A (23 – 30 jaar) – Alexi Decordier Anzegem

Nieuwelingen B (30-42 jaar – Gert-Jan Bouckhuyt Koolskamp

Nieuwelingen C (vanaf 42 jaar) – Marc Kennes Kortemark

Beloften (14-19 jaar) – Robbe Verbrugge Zwevegem

Junioren 250cc (vanaf 15 jaar …) – Aaron Spruytte Hooglede

Nationalen 250cc (vanaf 15 jaar …) – Seth Van Tatenhove Zwevezele

Seniors Open (vanaf 35 jaar) – Michael Dekeyser Ruiselede

Internationalen 250cc (vanaf 15 jaar) – Avo Tack Oostrozebeke

Internationalen 500cc (vanaf 15 jaar) – Jorne Tytgat Gullegem

Zijspannen A (vanaf 15 jaar) – Yens Delmotte Kachtem – Joey Valcke Oostrozebeke

Zijspannen B (vanaf 14 jaar) – Rémi Deceuninck Pittem – Kjell Hoste