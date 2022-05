VJMO en MCLB te gast in Wontergem

De motorcrossers aangesloten bij de Vlaamse Jeugd Motorcross Opleiding waren op zaterdag 14 mei te gast in het Oost-Vlaamse Wontergem waar liefst 150 jeugdrijders, en 11 Quads, plus 35 Pitbikes en 30 Papa’s voor speciale reeksen hun beurt maakten. Op zondag 15 mei was de meute aangesloten bij de Motor Cross Liefhebbers Bond aan de beurt en dat was ook een succes met ruim 300 solorijders en 13 Zijspannen.

Bij de allerjongsten, de Initiatie, mocht Hakkan Hempte uit Otegem naar het podium na zijn tweede en derde plaatsen waarmee de jonge knaap tweede was in de eindstand.

Lowie Van Grembergen (Deerlijk) legde beslag op de derde en vierde plaatsen en was daarmee vierde in totaal, en Liam Lanckriet (Kortemark) vijfde in de eindstand met de vierde en vijfde plaatsen.

Brit Van Tatenhove (Zwevezele) mocht op het hoogste schavotje na haar dubbele reekszege bij de Mini-Ladies.

Matto Vertongen (Avelgem) was ook succesvol en winnaar bij de Nieuwelingen 65cc met de tweede plaats in de eerste reeks en de zege in de tweede manche. Tallon Dekeyser (Ruiselede) mocht als derde mee op het podium na de derde en tweede plaatsen.

Bij de Nieuwelingen 85cc stond Emile Decoster uit Desselgem aan de start, hij viel net naast het podium als vierde in totaal na zijn vierde en derde plaatsen. Nash Kinet (Sint Eloois Vijve) kwam als vijfde en vierde onder de geblokte vlag en was daarmee vijfde in de eindstand.

Seth Priem uit Lichtervelde was sterk bezig bij de Junioren 85cc, hij schreef de eerste reeks op zijn naam en kwam als tweede onder de geblokte vlag in de slotmanche, goed voor de eindzege.

Op zaterdag rijden ook de ‘grote jongens’ op de vierwielers, de Quads, daarbij Davy Verspaille uit Deerlijk die beslag legde op een driedubbele vijfde plaats.

Als speciale reeksen werden ditmaal de papa’s opgeroepen om twee reeksen te gaan rijden op zaterdagnamiddag. Daarbij een dertigtal rijders aan de start en heel wat kleppers uit vervlogen tijden en hedendaagse. De bloemen gingen naar Jurgen Wybo die beide reeksen op zijn naam bracht, dubbele tweede plaats voor Junior Decouter, en dubbele derde werd Christophe Hempte, nog een ex-Internationaal.

MCLB op zondag

Bij de Dames-Open een derde podiumplaats voor Jana Calus uit Heestert die als tweede en vierde onder de geblokte vlag kwam.

Mooie ereplaatsen voor enkele West-Vlamingen bij de Nieuwelingen 250/500cc, jongens tussen 19 en 23 jaar die met een dertigtal samen achter het starthekken stonden. Emile Vanhaute uit Waregem werd tweede in beide reeksen en in de eindstand. Joshua Dubaere (Otegem) kwam als vierde en derde door de finish na twee knappe races en goed voor de derde eindstek, en Jeffrey Deruddere (Tielt) vijfde in de eindstand met dubbele zesde plaats.

Alexi Decordier (Tiegem) legde beslag op de vierde en achtste plaatsen bij de Nieuwelinen B, tussen 30 en 42 jaar, hij was daarmee vijfde in de eindstand.

Xavier Degeldere (Ingelmunster) schreef de eerste reeks op zijn naam bij de Nieuwelingen C, de mannen plus 42 jaar, hij reed de ganse race aan de leiding na kopstart. In de tweede manche minder goede start, maar hij kon oprukken naar de derde plaats tot zijn achterwiel brak en gedwongen opgave. De bloemen bij deze C’s waren voor Marc Kennes uit Kortemark die tweede werd in de eerste reeks en de tweede manche op zijn naam schreef. Stefaan De Ruyck (Tielt) kwam als zesde en achtste onder de geblokte vlag en was daarmee zesde in totaal.

Rune Van Massenhove uit Leffinge was de beste West-Vlaming bij de Beloften met de vierde plaats in de eindstand na zijn vijfde en vierde plaatsen op 31 deelnemers. Boris Vanrobaeys (Roeselare) werd vijfde in totaal bij deze jonkies met de vierde en vijfde plaatsen, en Jelle Maes (Izegem) legde beslag op de negende en achtste plaatsen, goed voor de zevende eindstek, en Kyel Lins (Staden) negende en Milan Vandecaveye (Beernem) sluit de top-tien af.

Aaron Spruytte uit Hooglede was andermaal goed bezig bij de Junioren 250cc, hij werd tweede in de eindstand na dubbele derde plaats, en Jenthe Vancompernolle (Diksmuide) werd vijfde in totaal met de negende en vijfde plaatsen.

Gilles Gesquiere (Adinkerke) was aan de slag bij de Junioren 500cc, hij mocht naar de hulde als derde op het podium na zijn vierde en tweede plaatsen. Karel Vanhaecke (Oostkamp) werd vijfde in de eindstand met de vijfde en derde plaatsen, en Emile Neyrinck (Houthulst) zesde in de eindstand met dubbele zevende plaatsen.

Bij de Nationalen 250cc heel wat spanning maar geen bloemen voor onze jongens, Nate Van Tatenhove (Zwevezele) werd driedubbel tweede, en Louis Beernaert (Handzame) vierde in de eindstand met de derde en vierde plaatsen, en Seth Van Tatenhove (Zwevezele) zevende in totaal met de zesde en achtste plaatsen.

Lauclin Demeulenaere (Zuidschote) mocht naar het podium voor de hulde bij de Nationalen 500cc, hij legde beslag op de vierde en derde plaatsen, goed voor de derde eindstek.

Michael Dekeyser (Ruiselede) werd driedubbel tweede bij de Seniors, en bij deze ook Kristof Calus uit Heestert die vierde werd in de eindstand met de vijfde en vierde plaatsen.

Bij de Internationalen

Damon Tanghe uit Ooigem mocht met de hulde op het hoogste schavotje bij de Internationalen 250cc na twee knappe races en dubbele winnaar. Avo Tack (Oostrozebeke) werd driedubbel tweede bij deze Inters kwartliters, en Stanley Verstraete (Zerkegem) driedubbel vierde.

Bij afwezigheid van kampioen Wietse Brackman profiteerde David Segers om op het hoogste schavotje te klimmen met dubbele reekszege bij de Inters 500cc.

Mattis Meerschout (Wingene) mocht op het tweede schavotje met de hulde, in beide reeksen finishte hij als tweede. Greg Demeulemeester (Deerlijk) miste net het podium na zijn dubbele vierde plaatsen, en Tim Vandriessche (Menen) werd vijfde in de totaalstand met de vijfde en zesde plaatsen.

Greg Vullers (Dentergem) mocht met de bloemen huiswaarts met dubbele reekszege bij de Inters Open B, hij kwam als 13de en 5de onder de geblokte vlag.

Tot slot twee reeksen Zijspannen

Bert Soetaert – Loid Bekaert (Oostrozebeke) slaagden erin beide reeksen kopstart te nemen en foutloos af te sluiten en eindwinnaars in de groep Zijspan A.

Yens Delmotte – Joey Valcke (Kachtem-Oostrozebeke) namen in beide reeksen niet zo’n goede starts en moesten knokken uit zowat vierde positie op te rukken naar de tweede plaats in beide reeksen, afgesloten met dubbele tweede en ook tweede totaal.

Arne Demeulemeester – Tony Kramar (Meulebeke) werden dubbel derde en daarmee mochten ze dan ook mee op het podium als derde in de groep A.

Geert Valcke – Mathis Lareu (Oostrozebeke) werden vierde in de eindstand groep A na hun zesde en vijfde plaatsen.

Winnaars in groep B werden Bjorn De Schuyter – Francis Wittebol (Gistel-Snellegem), zij kwamen in beide reeksen als vierde door de finish als winnaars B.

Kevin Merreel – Ruben Van Mol (Izegem-Mol) mochten op het tweede schavotje met de hulde, zij legden beslag op de vijfde en zesde plaatsen, telkens als tweede B’s.

Sandrino Huysentruyt – Simon Dinneweth (Ruddervoorde-Ruiselede) werden dubbel derde groep B, zij kwamen als zevende en achtste onder de geblokte vlag op 13 duo’s zijspannen in de wedstrijd.

Volgende afspraak op 21 en 22 mei te Oostkamp, debuut-organisatie van de groep Verda-Motors. (GA)