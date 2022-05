VJMO en MCLB te gast in Vlaams Brabant te Gooik

De Vlaamse Jeugd Motorcross Opleiding en de Motor Cross Liefhebbers Bond waren op 28 en 29 mei te gast in het hartje van Vlaams Brabant op het prachtige crossplein te Gooik waar heel wat gastrijders kwamen deelnemen. Het werden twee drukke dagen voor het bestuur met de grote opkomst van piloten waaronder heel wat gastrijders, vooral op zondag met iets meer dan 400 piloten achter het starthekken.

VJMO op zaterdag

Hakkan Hempte uit Otegem liet het niet aan zijn hartje komen en pakte er nog maar eens twee reekszeges bij in de groep Initiatie. Bij deze was de vijfde plaats voor Lowie Van Grembergen uit Deerlijk met de vijfde en zesde plaatsen.

Britt Van Tatenhove (Zwevezele) kwam ook weer in beide reeksen bij de Mini-Ladies als winnaar onder de geblokte vlag, net als Matto Vertongen (Avelgem) met dubbele reekszege en de bloemen bij de Nieuwelingen 65cc. Tallon Dekeyser (Ruiselede) werd dubbel tweede bij deze N.65cc. Nash Kinet (Sint Eloois Vijve) werd vierde bij de Nieuwelingen 85cc met de zesde en vierde plaatsen.

Danaé Zutterman (Beernem) werd vijfde in de totaalstand bij de Ladies Open met de zesde en zevende plaatsen op liefst 30 deelneemsters in deze reeksen.

Seth Priem (Lichtervelde) schreef de eerste reeks op zijn naam bij de Junioren 85cc en kwam als derde door de finish in de tweede manche en was daarmee derde in de eindstand. Bo Tytgat (Lichtervelde) kwam voor de tweede maal aan de start in de hoogste categorie bij de jeugd, nl de Aspiranten, en bij deze werd hij afgevlagd als achtste en negende.

Op zaterdag rijden ook de Quads hun reeksen en bij deze werd Glenn Deswarte (Brugge) derde op het podium met de vierde en derde plaatsen in de reeksen. Davy Verspaille (Deerlijk) legde beslag op de achtste en vijfde plaatsen, goed voor de vijfde eindstek.

MCLB op zondag

Een viertal West-Vlamingen in de top-tien bij de Nieuwelingen 250/500cc, jongens tussen 19 en 23 jaar met in totaal 35 rijders achter het starthekken. Emile Vanhautte uit Waregem mocht naar de hulde als tweede in totaal met de derde en tweede plaatsen. Jeffrey Deruddere (Tielt) kwam in beide reeksen als vierde onder de geblokte vlag, goed voor de derde podiumplaats. Lowie Vancompernolle (Meulebeke) was ook knap bezig met de zesde en vijfde plaatsen, goed voor de vijfde eindstek. Tybo Tytgat (Lichtervelde) werd achtste in totaal na zijn zevende en achtste plaatsen.

Xavier Degeldere (Ingelmunster) werd vijfde in de totaalstand bij de Nieuwelingen C, de anciens +42 jarigen, hij kwam als derde en negende onder de geblokte vlag.

Een viertal van onze streekgenoten in de top-tien bij de Beloften, van 14 tot 19 jaar, met 45 deelnemers achter het starthekken. Boris Vanrobaeys uit De Ruiter Roeselare, mocht na afloop naar de hulde als derde in de eindstand, hij legde beslag op de zesde en vierde plaatsen. Rune Van Massenhove (Leffinge) werd zesde in de eindstand na zijn vierde en achtste plaatsen. Milan Vandecaveye (Beernem) zevende in de eindstand met de 14de en zevende plaatsen, en Jelle Maes uit Izegem werd achtste in de totaalstand.

Jana Calus uit Heestert werd vierde in de totaalstand bij de Dames Open.

Aaron Spruytte (Hooglede) zit blijkbaar in de vorm van zijn leven, hij won beide reeksen en de eindzege met de bloemen en de grootste beker bij de Junioren 250cc.

Dougan Paepe (Brugge) mocht mee op het podium bij de Junioren 250cc als derde na zijn dubbele vierde plaatsen. Jenthe Vancompernolle (Diksmuide) miste net het podium, hij werd vierde in totaal met de negende en derde plaatsen.

Gilles Gesquiere (Adinkerke) mocht naar het podium na afloop, hij werd tweede bij de Junioren 500cc na zijn tweede en derde plaatsen. Bij deze heroptreden van Mathias Vermeersch uit Ardooie die nu in Ingelmunster woont, hij legde beslag op de 12de plaats in de eerste reeks na mislukte start en vierde stek in de slotmanche, waarmee hij zevende werd in de eindstand.

Nate Van Tatenhove (Zwevezele) mocht na afloop alweer op het hoogste schavotje met de hulde als winnaar bij de Nationalen 250cc, hij werd tweede in de eerste reeks en winnaar van de slotmanche. Seth Van Tatenhove werd zevende in totaal met de zevende en zesde plaatsen.

Kristof Calus (Heestert) werd mooi tweede in de eindstand bij de Seniors na zijn vijfde plek in de eerste reeks en tweede in de slotmanche.

Internationalen

David Segers won de eerste reeks en tweede in de slotmanche waarmee hij winnaar werd bij de Inters 500cc. Jens Getteman werd tweede met de derde plaats en reekszege. Mattis Meerschout (Wingene)werd zesde in de eindstand bij de zware motoren, de 500cc, hij kwam als achtste en zesde onder de geblokte vlag.

Jorne Tytgat (Kerckhove) werd achtste in totaal met de zesde en elfde plaatsen, en Greg Demeulemeester (Kerckhove) driedubbel tiende.

Bij de Inters 250cc was de tweede podiumplaats voor Jerome Biets uit Jabbeke, hij werd tweede in totaal met dubbele derde plaats. Damon Tanghe (Ooigem) werd vijfde bij de Inters 250cc na zijn tweede en vijfde plaatsen in de reeksen.

Greg Vullers uit Dentergem was aan de slag bij de Inters Open B, hij mocht naar de hulde op het hoogste schavotje, hij werd winnaar en tweede B-rijder met zijn 21ste en 17de plaatsen.

Zijspannen met 21 achter het starthekken

Wereldkampioen Marvin Vanluchene met Robbie Bax was aanwezig en zij gaven alweer een demonstratie hoe het moet met de driewieler. Zij schreven beide reeksen op hun naam en mochten dan ook huiswaarts richting Meulebeke met de bloemen.

Yens Delmotte – Joey Valcke (Kachtem-Oostrozebeke) waren ook heel knap bezig en legden beslag op een dubbele derde plaats achter de GP-rijders, en mochten dan ook met de hulde op het derde schavotje. In de stand voor het BK staan Yens en Joey aan de leiding met 15 punten voorsprong op Bert Soetaert.

Bert Soetaert – Loid Bekaert (Oostrozebeke) werden vijfde in totaal met de zesde en vijfde plaatsen, en Geert Valcke – Mattis Lareu (Oostrozebeke) zesde groep A.

Bjorn De Schuyter – Francis Wittebol (Gistel-Snellegem) kwamen als zevende en zesde onder de geblokte vlag, als dubbele reekswinnaars groep B en eindwinnaars.

Daen Valcke – Tom Verbrugghe (Oostrozebeke) kwamen als negende en zevende door de finish, als derde en tweede B’s, goed voor de tweede plek in de eindstand.

Maxim en Mathias Moenaert (Gistel-Wingene) mochten mee op het podium als derde groep B, zij kwamen als achtste en tiende onder de geblokte vlag.

Kevin Merreel – Ruben Van Mol (Izegem) werden vierde in groep B na hun twaalfde en achtste plaatsen.

Volgende afspraak op 5/6 juni te Moresnet bij de VMCF, en op 11 en 12 juni bij VJMO/MCLB te Tielt.

(GuidoA.)