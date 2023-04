VJMO en MCLB te gast in het Oost-Vlaamse Laarne

Na vier eerder afgelaste wedstrijden was het opnieuw raak in het Oost-Vlaamse Laarne waar de organisatie voor de derde maal op rij doorging, de vierde in totaal dit seizoen.

VJMO op zaterdag

Met zo’n 150 jeugdrijders en een handvol Quadsrijders kon men op zaterdag reeds van een succes spreken in goede weersomstandigheden.

Liam Lancriet uit Kortemark kwam in de eerste reeks bij de Initiatie B als derde onder de geblokte vlag, en in de tweede manche finishte hij als primus, goed voor de eindzege. Hakkan Hempte (Otegem) werd vierde in de eindstand bij de allerjongsten met de vijfde en tweede plaatsen. Ollie Van De Casteele (Brugge) werd zesde in totaal met de zesde en derde plaatsen bij deze Initiatie-rijdertjes.

Lewis Dedrie (Klerken) werd tweede in totaal bij de Nieuwelingen 65cc met de derde en tweede plaatsen, en Lewis Wybo (Lichtervelde) mocht mee naar de hulde als derde in de totaalstand met de vijfde en vierde plaatsen.

Kyan Aerssen van Mc Poeke kwam als vijfde en tiende door de finish bij de Nieuwelingen 85cc, goed voor de zevende eindstek.

Danaé Zutterman (Beernem) was present bij de Dames Open en was knap bezig en mocht na afloop naar het podium. De jonge meid kwam als vierde en derde onder de geblokte vlag in de reeksen.

Nash Kinet (Sint Eloois Vijve) werd vijfde bij de Juniors 85cc, en Bo Tytgat (Lichtervelde) driedubbel vijfde bij de Aspiranten.

Febe Devos (Deerlijk) was knap bezig bij de vierwielers, zij werd tweede in de eindstand bij de Quads met de vijfde en tweede plaatsen in haar reeksen.

MCLB op zondag

Bijna 300 rijders op de afspraak op een zwaar circuit zodat het werken was voor de deelnemende jongens en meisjes.

Kristof Calus uit Heestert was aan de slag bij de Experten waarbij hij elfde en zevende werd, goed voor de zevende eindstek.

Gert-Jan Bouckhuyt (Koolskamp) legde beslag op de negende en 16de plaatsen bij de Nieuwelingen B, 30 tot 42 jarigen, hij was daarmee negende in de eindstand.

lisa Spriet van Mc Poeke mocht na afloop naar het podium als tweede in totaal bij de Dames Open na haar tweede en derde plaatsen. Amy-Jo Stoop (Beernem) mocht met de hulde op het derde schavotje, zij kwam als derde en tweede onder de geblokte vlag. Jana Calus (Heestert) kwam in beide reeksen als vierde door de finish, in totaal werd zij daarmee vijfde.

De reeks met het meeste aantal deelnemers is elke week de Nieuwelingen 250/500cc, jongens tussen 19 en 23 jaar, met deze week 32 in totaal achter het starthekken.

Joshua Dubaere uit Otegem verloor de bloemen met enkele seconden na twee prachtige races. In de eerste reeks kwam hij als tweede onder de geblokte vlag en de tweede manche schreef hij op zijn naam, maar moest dus vrede nemen met d tweede eindstek. Lowie Vancompernolle (Meulebeke) was opnieuw knap bezig, in beide reeksen legde hij beslag op de derde plaats en was daarmee ook derde in de eindstand.

Benoit Vanderbeke (Tielt) miste net het podium, hij werd driedubbel vierde.

Dylan Vandamme (Becelare) kwam als achtste en negende onder de geblokte vlag en was daarmee achtste in totaal.

Jeffrey Deruddere (Tielt) heel sterk bezig bij de Nieuwelingen A Open klasse (23 tot 30 jaar). Hij schreef de eerste reeks op zijn naam en kwam als tweede onder de geblokte vlag in de tweede manche, met de beste tijd totaal en eindzege.

Ook bij de youngsters de Beloften, van 14 tot 19 jaar, was de opkomst weer optimaal. Bij deze Rune Van Massenhove uit Leffinge die zesde werd in totaal met de zevende en zesde plaatsen. Dougan Paepe (Snellegem) werd vierde in totaal met dubbele vijfde plaatsen. Mattis Carlier (Kuurne) legde beslag op de achtste en negende plaatsen en was daarmee achtste in de eindstand.

Emiel Soens (Zwevegem) werd driedubbel tweede bij de Nationalen 250cc.

Gilles Gesquiere (Adinkerke) was knap bezig bij de Junioren 500cc met driedubbele derde plaatsen. Jens Debruyne (Hertsberge) dubbel negende plaats bij de Junioren 500cc en meteen ook derde in de eindstand. Aaron Spruytte (Hooglede) werd mooi vierde in de eerste reeks bij de Nationalen 500cc en negende in de slotreeks, waarmee hij achtste werd in de eindstand, en Lowie Soens (Zwevegem) negende in totaal met de elfde en zesde plaatsen.

Jeffrey Dewulf heer en meester bij de Internationalen

De man uit Jabbeke was opnieuw een klasse te sterk voor de rest bij de Inters, hij schreef opnieuw beide reeksen en een grandioze eindzege op zijn naam bij de 500cc.

Jorne Tytgat de jonge man uit Kerckhove nu wonende in Gullegem miste net het podium, hij werd vierde met de derde en vierde plaatsen.

Junior Decouter (Kortemark) klokte af op een driedubbele zesde plaats.

Damon Tanghe (Ooigem) liet een driebubbele negende plaats noteren.

Greg Demeulemeester opgegroeid in Kerckhove en nu wonende in Deerlijk noteerde een driedubbele tiende plaats.

Bij de Zijspannen weinig belangstelling met slechts zes driewielers aan de start met ondermeer Colleen Van Troys – Simon Dinneweth (Meulebeke-Ruiselede) die beslag legden op de vierde plaats.

Volgende afspraak op zaterdag 6 mei met VJMO en zondag 7 mei met MCLB in Oosteeklo. (GuidoA.)