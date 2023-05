VJMO en MCLB opnieuw te gast in onze provincie, deze keer in Oostkamp

Voor de tweede opeenvolgende week waren de motorcrossers van de Vlaamse Jeugd Motorcross Opleiding en de Motor Cross Liefhebbers Bond op 20 en 21 mei te gast in West-Vlaanderen na eerdere afgelastingen. Plaats van afspraak was ditmaal te Oostkamp in het Brugse Ommeland in zeer gunstige weersomstandigheden met de zon op de afspraak.

VJMO op zaterdag

De allerjongsten bij de VJMO, namelijk de groepen Initiatie, waren goed vertegenwoordigd en de West-Vlamingen waren knap op de afspraak.

Castor Vertongen uit Avelgem schreef de eerste reeks op zijn naam en finishte als tweede in zijn slotreeks, maar moest de eindzege aan een concurent laten met de totaaltijd en vrede nemen met de tweede plek in de totaalstand in groep A.

Quin Gillemyn (Sint Eloois Winkel) werd vierde in groep A met de vijfde en vierde plaatsen. Mads Heyerick (Bredene) legde beslag op de zevende en zesde plaatsen, goed voor de vijfde eindstek groep A. Rémi Lahousse (Geluveld) werd zevende in groep A met de vierde en tiende plaatsen.

Bij de Initiatie B ook een viertal uit onze regio’s en vooral volledig podium met:

Oscar Coppieters (Heule) met dubbele tweede plaats eindwinnaar en hoogste podium. Hakkan Hempte (Otegem) tweede in totaal met de vierde plek en reekszege. Ollie Van De Casteele (Brugge) winnaar van de eerste reeks en derde plaats in de tweede manche en derde in de eindstand. Liam Lancriet (Kortemark) vijfde in de eindstand na zijn dubbele zesde plaatsen.

Bij de Quads – Jeugd waren de bloemen voor de eindzege bestemd voor Viktor Vandecnocke uit Wevelgem, hij kwam als tweede en reekswinnaar onder de geblokte vlag. Manu Vandaele (De Haan) werd vierde in de totaalstand met de zesde en derde plaatsen, en Mattis Vandevelde (Vichte) zesde in de eindstand na zijn dubbele vijfde plaatsen.

Naomi De Greef (De Haan) mocht na afloop naar het podium als derde bij de mini-ladies na haar vierde en derde plaatsen, en Kyra Roelens (Zwevezele) pakte bij deze een driedubbele achtste plaats.

Lewis Dedrie (Klerken) werd vijfde in de eindstand bij de Nieuwelingen 65cc met de vijfde en derde plaatsen, en Lewis Wybo uit Lichtervelde kon zijn zege van vorige week niet herhalen, hij moest vrede nemen met de zevende eindstek na zijn zesde en achtste plaatsen.

Matto Vertongen uit Avelgem werd driedubbel tweede bij de Nieuwelingen 85cc. Bij deze Tallon Dekeyser (Ruiselede) die driedubbel derde werd, en Zenzi Mortier (Zwevezele) driedubbel vierde, en Nico Vanden Bussche (Vlamertinge) dubbele zevende plaats en zesde in de eindstand.

Bij de Dames Open stonden 16 meisjes achter het starthekken, met onder meer Laurie Hempte uit Otegem die tweede werd in de eindstand met de tweede en derde plaatsen. Femke Bruynooghe (Brugge) legde beslag op de vijfde en zesde plaatsen, goed voor de zesde in de eindstand. Britt Van Tatenhove (Zwevezele) zevende in totaal met de negende en zevende plaatsen. Charlotte Roman (De Haan) negende in de totaalstand na haar elfde en achtste plaatsen, en Axelle Jacobs uit Bredene elfde totaal met de 13de en 10de plaatsen.

Nash Kinet (Sint Eloois Vijve) werd driedubbel derde bij de Junioren 85cc.

Bo Tytgat (Lichtervelde) miste net het podium, hij werd vierde totaal na zijn vierde en vijfde plaatsen bij de Aspiranten, en Emile Decoster (Desselgem) driedubbel tiende.

Jonas Vandevelde (Vichte) werd driedubbel vijfde bij de vierwielers, de Quads.

Mattis Carlier de Junior uit Kuurne nam deel bij de ‘Specials’ op zaterdag en behaalde podium als derde met de tweede en derde plaatsen, en Stanley Verstraete uit Eernegem, de Inter 250cc, werd derde in de eindstand met de vijfde plek en reekszege.

MCLB op zondag

De Experten, dat zijn meestal oud-Inters, mogen de show openen, met een tweede plaats en reekszege voor Christophe Hempte uit Marke, goed voor de tweede eindstek. Kristof Calus uit Heestert werd als zevende en vijfde afgevlagd, goed voor de zesde ekindstek.

Jana Calus (Heestert) legde beslag op de derde en tweede plaatsen bij de Dames Open, goed voor de tweede eindstek, en Amy-Jo Stoop (Beernem) werd zevende in de eindstand met de zevende en zesde plaatsen in haar reeksen.

Joshua Dubaere uit Otegem was weer knap bezig bij de Nieuwelingen 250/500cc, (19 – 23 jaar), hij finishte in beide reeksen als tweede, goed voor de eindzege.

Lowie Vancompernolle (Meulebeke) schreef de eerste reeks op zijn naam en kwam als vijfde door de finish in de tweede manche, goed voor de tweede eindstek. Nathan De Fauw (Aartrijke) werd driedubbel vierde bij deze Nieuwelingen 250/500cc, en Jamie Jonckheere (Eernegem) vijfde in de eindstand na zijn zesde en derde plaatsen, en thuisrijder Maxim Raes (Oostkamp) tiende kin de totaalstand met de achtste en 15de plaatsen.

Jeffrey Deruddere (Tielt) werd tweede in de totaalstand bij de Nieuwelingen A, 23 – 30 jaar, hij kwam als derde en tweede onder de geblokte vlag. Louis Galle (Waregem) vijfde in de eindstand met de vijfde en achtste plaatsen. Bryan Delagrense (Waregem) zesde in totaal met de vijfde en achtste plaatsen. Gianni Duyck (Hulste) zevende totaal met de negende en zesde plaatsen, en Eljakim Demarcke (Rekkem) achtste in de eindstand met de 16de en vierde plaatsen.

Gert-Jan Bouckhuyt (Koolskamp) kwam als negende en zesde onder de geblokte vlag waarmee hij zesde was in de eindstand bij de Nieuwelingen B (30 tot 42 jaar).

Michael Catrysse (Roksem) legde beslag op de zevende en 14de plaatsen, goed voor de negende eindstek.

Bij de Nieuwelingen C (vanaf 42 jaar) werd Xavier Degeldere uit Ingelmunster derde in totaal. In beide reeksen kwam hij als tweede door de eerste bochten. In de eerste reeks behield hij zijn mooie tweede plek, maar in de tweede manche remde hij zich in de eindfase uit de kopgroep en legde beslag op de vijfde plaats.

Yves Vanhove (Ruddervoorde) werd vierde in totaal, hij legde beslag op de negende en derde plaatsen. Jaime Palacios (Ruddervoorde) werd vijfde in de totaalstand met de achtste en zesde plaatsen, en Krist Hollevoet (Izegem) tiende plaats.

Bij de Beloften, de jongste deelnemers, stonden liefst 41 draaiende motoren achter het starthekken. Troje Dendooven de thuisrijder uit Oostkamp, werd zesde in de eindstand met de zevende en vierde plaatsen. Kyel Lins (Staden) legde beslag op de zesde en achtste plaatsen, goed voor de zevende eindstek. Boris Vanrobaeys uit De Ruiter Roeselare die in het seizoensbegin regelmatig won, werd ditmaal pas negende in de eindstand met de achtste en negende plaatsen. Rune Van Massenhove (Leffinge) sluit de toptien met de twaalfde en zevende plaatsen.

Matlin Devos (Wielsbeke) miste net het podium bij de Junioren 250cc, hij werd vierde in totaal met de vierde en vijfde plaatsen. Dougan Paepe (Snellegem) kwam als zesde en achtste onder de geblokte vlag, goed voor de zevende eindstek. Killian Vanoverschelde (Bredene) sluit de top tien in de eindstand met de 13de en achtste plaatsen bij de Junioren 250cc.

Bij de Junioren 500cc, de zware motoren, werd Gino De Schuymer uit Harelbeke, tweede in de eindstand met de tweede en derde plaatsen. Gilles Gesquiere (Koksyde) werd derde in totaal met de derde en tweede plaatsen. Emile Vanhaute (Waregem) kwam als vijfde en vierde onder de geblokte vlag, goed voor de vierde eindstek. Jens De Bruyne (Hertsberge) werd driedubbel zevende.

Emiel Soens uit Zwevegem mocht na afloop naar het podium, hij werd derde bij de Nationalen 250cc met dubbele derde plaatsen.

Aaron Spruytte (Hooglede) schreef de eerste reeks bij de Nationalen 500cc op zijn naam, maar na de pauze liep het niet zo goed en pas als zevende door de finish, waarmee hij net buiten het podium viel als vierde in totaal.

Avo Tack uit Oostrozebeke werd opnieuw winnaar bij de Internationalen 250cc, hij werd tweede in de eerste reeks en schreef de tweede manche op zijn naam.

Stanley Verstraete (Eernegem) werd driedubbel derde bij de Inters 250cc.

Jorne Tytgat uit Deerlijk mocht na afloop weer naar de hulde, hij werd derde bij de Internationalen 500cc met de tweede en vijfde plaatsen. Junior Decouter (Kortemark) werd bij deze zware motoren driedubbel vierde. Greg Demeulemeester (Deerlijk) kwam als achtste en derde onder de geblokte vlag en was daarmee vijfde in de eindstand.

Zijspannen

Yens Delmotte – Joey Valcke (Kachtem-Oostrozebeke) mochten na afloop weer op het hoogste schavotje, winnaars bij de Zijspannen A met reekszege in de eerste manche en tweede plek in de slotmanche.

Geert Valcke – Mattis Lareu (Oostrozbeke-Wielsbeke) werden tweede in groep A met dubbele vierde plaatsen.

Bert Soetaert – Gianni Dhondt (Oostrozebeke) vielen uit met mechanische problemen in de eerste reeks en schreven de tweede manche op hun naam.

Kevin Merreel – Ruben Van Mol (Izegem-Mol) werden de verrassende winnaars in groep B. In beide reeksen legden zij beslag op de derde plaats als tweede en eerste uit groep B waarmee zij de sympathieke en verdiende winnaars werden.

Rémi De Ceuninck – Kjell Hoste (Pittem-Meulebeke) werden tweede in groep B met de tweede en zesde plaatsen algemeen, als winnaars en tweede B’s.

Colleen Van Troys – Simon Dinneweth (Oostrozebeke-Ruiselede) mochten mee op het podium als derde, in beide reeksen finishten zij als derde B’s, als vijfde en zevende algemeen. (Guido Allewaert)

Volgende afspraak op 27 en 28 mei te Wontergem, net over de West-Vlaamse grens.