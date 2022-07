VJMO en MCLB Motorcross te gast op terrein Leffinge-Middelkerke

De Vlaamse Jeugd Motorcross Opleiding en de Motor Cross Liefhebbers Bond waren op 20 en 21 juli te gast op het reeds heel wat jaren gekende terrein te Leffinge-Middelkerke. Woensdag voor de jeugd in heel warme omstandigheden en donderdag voor de grote jongens en meisjes in een dikke modderbrij na hevige regenval in de nacht voordien. Na de pauze lag het terrein er zo goed als normaal bij.

VJMO op woensdag 20 juli

Britt Van Tatenhove uit Zwevezele moest ditmaal vrede nemen met de tweede podiumplaats, in de eerste reeks finishte ze pas als derde maar schreef alsnog de tweede manche op haar naam. Hakkan Hempte (Otegem) won opnieuw beide reeksen bij de Initiatie en werd dan ook eindwinnaar in groep A. Lowie Van Grembergen (Deerlijk) werd driedubbel tweede bij de Initiatie groep B, en Liam Lancriet (Kortemark) kwam als vijfde en vierde onder de geblokte vlag waarmee hij vijfde was in de eindstand.

Matto Veertongen (Avelgem) schreef beide reeksen en de eindzege op zijn naam bij de Nieuwelingen 65cc, en Lewis Dedrie (Klerken) was vijfde in totaal na zijn zesde en vierde plaatsen. Emile Decoster (Desselgem) mocht met de hulde van de Nieuwelingen 85cc op het hoogste schavotje als winnaar, hij werd tweede in de eerste reeks en schreef de tweede op zijn naam. Zenzi Mortier (Zwevezele) legde beslag op de vijfde en zesde plaatsen, goed voor de vijfde eindstek.

Nina Dewulf uit De Haan stond achter het starthekken bij de Quads Jeugd en deed het voortreffelijk met een driedubbele tweede plaats, en Manu Vandaele (De Haan) kwam als derde en vijfde door de finish, waarmee hij vijfde was in de eindstand. Danaé Zutterman (Beernem) kwam aan de start bij de Ladies Open waarbij ze zesde werd in de eindstand met de zesde en zevende plaatsen, en Laurie Hempte (Otegem) beslag legde op de achtste en negende plaatsen.

Bo Tytgat (Lichtervelde) werd driedubbel vijfde bij de Aspiranten, de hoogste categorie bij de jeugdfederatie. Bij deze Colin Ramon uit Zerkegem die driedubbel achtste werd, en ook Kobe Lins uit Staden met de elfde en tiende plaatsen op een totaal van 25 deelnemers.

Febe Devos uit Deerlijk werd driedubbel zesde bij de grote Quads die aantreden de dag van de jeugd om het programma bij de groten te verlichten. Jenthe Vancompernolle (Diksmuide) werd als zesde en vijfde afgevlagd bij de speciale reeksen bij de Pitbikes.

MCLB op de Nationale feestdag

Joshua Dubaere uit Otegem miste net het podium bij de Nieuwelingen 250/500cc, jonge gasten tussen tussen 19 en 23 jaar, hij werd vierde in totaal na zijn vijfde en zesde plaatsen. Louis Galle (Waregem) werd negende in de eindstand.

Gert-Jan Bouckhuyt (Koolskamp) werd zevende in de eindstand bij de Nieuwelingen B (30-42 jaar), hij kwam als negende en zevende door de finish. Sven Van Colen (Oostrozebeke) legde beslag op de tiende en achtste plaatsen.

Een groot pak deelnemers bij de Nieuwelingen C, ancien-crossers + 42 jarigen, met 30 rijders achter het starthekken. Xavier Degeldere uit Ingelmunster is reeds het ganse seizoen goed bezig op zijn MEOR-machine, een krachtduivel.

Goede vorm

Gelderke werd pas vierde in de eerste reeks na een tweetal slippers in de modder en in de namiddag op een zo goed als normaal circuit bevestigde hij zijn goede vorm met de tweede plaats. Hij leek op weg naar de derde plaats maar door een slipper van de leider kon hij beslag leggen op de tweede plek en tweede in de eindstand.

Marc Kennes uit Kortemark die de laatste weken ook heel sterk bezig is werd vijfde in de eerste reeks en schreef de tweede manche op zijn naam, hij was daarmee vierde in totaal. Stefaan De Ruyck (Tielt) legde beslag op de zevende en tiende plaatsen waarmee hij achtste werd in de eindstand. Rudy Spruytte (Hooglede) werd tiende in de totaalstand, en Werner Deruddere (Tielt) 14de, Krist Hollevoet (Izegem) 15de, en David Spiesschaert (Aarsele) 17de.

Klasse van Niki Debruyne

Rune Van Massenhove thuisrijder uit Leffinge mocht na afloop van de cross naar de hulde als derde op het podium bij de Beloften, hij kwam als derde en vierde onder de geblokte in zijn reeksen bij de 14 a 19-jarigen. Boris Vanrobaeys (Roeselare) werd vijfde in totaal met de achtste en derde plaatsen, en Jelle Maes uit Izegem driedubbel elfde.

Aaron Spruytte uit Hooglede werd vijfde in totaal bij de Junioren 250cc met de zevende en vierde plaatsen. Jens De Bruyne (Hertsberge) kwam als negende en zesde door de finish bij de Junioren 500cc waarmee hij zevende was in de eindstand. Baptiste Beernaert uit Handzame was heel sterk bezig bij de Nationalen 250cc met dubbele reekszege en zijn broer Louis Beernaert viel net naast het podium met zijn vijfde en derde plaatsen.

Lauclin Demeulenaere (Zuidschote) schreef de eerste reeks bij de Nationalen 500cc op zijn naam en pas vijfde in de slotmanche waarmee hij alsnog de derde podiumplaats bezette. Niki Debruyne uit Meulebeke beklom nog even de motor en bewees direct zijn klasse met de reekszege bij de Senioren, en tweede plaats in de tweede manche en de eindstand. Michael Dekeyser (Ruiselede) werd vierde in totaal bij de Seniors met de derde en vierde plaatsen.

Sterke bezetting bij de Internationalen

De eindzege bij de Internationalen 500cc, de zware motoren, was ditmaal voor David Segers en de tweede plaats in de eindstand voor kampioen Wietse Brackman de poulain uit het Team De Willemsvrienden die binnenkort tweemaal de ganse meute gaan ontvangen onder leiding van dhr Jurgen Van Den Houwe.

Jorne Tytgat (Gullegem) kwam in beide reeksen als zesde onder de geblokte vlag, goed voor de vijfde plek in de eindstand. Junior Decouter (Kortemark) werd zesde in totaal met de vierde en negende plaatsen. Greg Demeulemeester (Deerlijk) werd achtste, Jaimy Deleersnijder (Zulte) was ook nog eens present en werd negende bij de 500cc en Jeffrey Dewulf die ook nog eens present tekende kende pech in de eerste reeks en als 25ste werd genoteerd, kwam in de slotmanche als vierde door de finish. Bij de Internationalen 250cc waren de grootste beker en de bloemen voor Avo Tack uit Oostrozebeke.

Hij werd tweede in de eerste heat en liet alle anderen achter zich in de slotmanche. Stanley Verstraete (Zerkegem) werd driedubbel vierde in deze kwartliterklasse, en Damon Tanghe (Ooigem) legde beslag op de vijfde en zesde plaatsen, vijfde in de einduitslag.

Grote bende Zijspannen brengen spektakel

Yens Delmotte – Joey Valcke (Kachtem-Oostrozebeke) werden derde in de eindstand in groep A als besten van MCLB met de tweede en derde plaatsen achter gastrijders uit het GP-circuit. Geert Valcke – Matis Lareu (Oostrozebeke) werden driedubbel vijfde in groep A.

Daen Valcke – Tom Verbrugghe (Oostrozebeke-Meulebeke) kwamen in beide reeksen als vierde onder de geblokte vlag als reeks- en eindwinnaars groep B. Bjorn De Schuyter – Francis Wittebol (Gistel-Snellegem) werden vijfde in beide reeksen als tweede uit groep B en daarmee ook tweede in de eindstand.

Verrassing van formaat

Maxim en Mathias Moenaert (Gistel-Wingene) mochten mee op het podium groep B als derde na hun dubbele zesde plaatsen. Kevin Merreel – Ruben Van Mol (Izegem-Mol) misten net het podium zij werden vierde in groep B met de tiende en zevende plaatsen.

Colleen Van Troys – Simon Dinneweth (Meulebeke-Ruiselede) werden vijfde in groep B met de achtste en negende plaatsen, en Hein en Loid Bekaert (Oostrozebeke) zevende. Tot slot werd een reeks betwist voor de lichte cavalerie, de 125cc.

Een verrassing van formaat met de overwinning van Baptiste Beernaert de Nationaal uit Handzame die kleppers als de Inters Brackman en Segers en Tack achter zich hield. Stanley Verstraete werd vijfde en Louis Beernaert zesde.

Volgende afspraak op 30 en 31 juli te Volkegem bij het Team Demeulemeester.

(GA/ foto Coghe)