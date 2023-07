VJMO en MCLB in de Limburgse bossen van Tessenderlo

De Vlaamse Jeugd Motorcross Opleiding en de Motor Cross Liefhebbers Bond waren het weekend van 8/9 juli te gast in het verre Limburg in extreem warme omstandigheden. Ondanks de grote verplaatsing waren heel wat piloten aanwezig, met hierbij de beste uitslagen van de West-Vlamingen.

VJMO op zaterdag

Liam Lanckriet uit Kortemark was knap bezig bij de allerjongsten, de groep Initiatie B, hij werd tweede in de eerste reeks en pakte sterk uit in de tweede manche met de reekszege en bijkomende eindzege. Hakkan Hempte (Otegem) werd tweede in deze groep met reekszege in de eerste heat en vierde plek na de pauze. Ollie Van De Casteele (Brugge) werd vijfde in totaal met de zesde en vijfde plaatsen.

In de groep Initiatie A werd Castor Vertongen uit Avelgem driedubbel tweede, zowel in beide reeksen als de eindstand tweede plaats. Quin Gillemyn (Sint Eloois Winkel) zesde in de eindstand met de zesde en vierde plaatsen.

Febe De Vos uit Deerlijk was opnieuw sterk bezig bij de vierwielers, op haar Quads legde de jonge dame beslag op een driedubbele tweede plaats.

Lewis Dedrie (Klerken) werd in beide reeksen der Nieuwelingen 65cc afgevlagd als derde en was daarmee pas vierde in de eindstand.

Matto Vertongen (Avelgem) was heel knap bezig bij de Nieuwelingen 85cc, hij werd eindwinnaar met dubbele reekszege. Zenzi Mortier (Zwevezele) miste net het podium bij de 85cc, hij werd vierde in totaal met de zevende en derde plaatsen. Lewis Wybo (Lichtervelde) sloot net de toptien af in de eindstand met de tiende en negende plaatsen, halfweg de bende in zijn tweede wedstrijd bij de 85cc.

Bo Tytgat (Lichtervelde) werd vijfde in de totaalstand bij de Aspiranten, de hoogste jeugdreeks, met de zesde en vijfde plaatsen in de reeksen.

Amber De Keyser (Ruiselede) werd vijfde in de eindstand bij de Dames Open met de zevende en vierde plaatsen, en Britt Van Tatenhove (Zwevezele) driedubbel zesde.

MCLB op zondag

Heel sterke prestaties van de Nieuwelingen 250/500cc, jongens tussen 19 en 23 jaar!

Lowie Vancompernolle uit Meulebeke mocht met de hulde op het hoogste schavotje als winnaar, hij schreef de eerste reeks op zijn naam en had genoeg aan de tweede plaats in de tweede manche voor de eindzege. Nathan De Fauw (Aartrijke) werd tweede in de eindstand met de derde plaats in de eerste reeks en winnaar van de tweede manche. De derde podiumplaats was voor Joshua Dubaere (Otegem), hij legde beslag op de tweede en vierde plaatsen in de reeksen.

Jeffrey Deruddere (Tielt) mocht na afloop ook naar het podium, hij werd derde bij de Nieuwelingen groep A, de 23 – 30 jarigen, hij kwam als vierde en vijfde onder de geblokte vlag.

Jaime Palacios (Ruddervoorde) werd zesde totaal bij de Nieuwelingen C, de grote jongens plus 42 jaar, hij legde beslag op de achtste en vierde plaatsen. Bij deze dikke pech voor Xavier Degeldere uit Ingelmunster die ten val kwam en daarbij twee ribben gebroken is.

Jana Calus (Heestert) mocht na afloop naar het podium, zij werd derde in de eindstand bij de Dames Open met de vierde en derde plaatsen in haar reeksen. Amy-Jo Stoop (Beernem) werd vijfde in totaal met de derde en zesde plaatsen.

Seth Priem uit Lichtervelde was knap bezig bij de Beloften die met 30 achter het starthekken stonden, de absolute toekomst tussen 14 en 19 jaar, hij werd eindwinnaar met de tweede plaats in de eerste reeks en winnaar van de tweede manche. Rune Van Massenhove (Leffinge) kwam in beide reeksen als vijfde onder de geblokte vlag en was daarmee vierde in de eindstand. Kyel Lins (Staden) werd zevende in de eindstand met de negende en zevende plaatsen, en Bo Tytgat (Lichtervelde) negende in totaalstand met de tiende en achtste plaatsen.

Killian Vanoverschelde (Bredene) klokte af op de zevende en zesde plaatsen bij de Junioren 250cc, waarmee hij zevende was in de eindstand.

Emiel Soens (Zwevegem) miste net het podium bij de Nationalen 250cc, hij werd vierde in de eindstand na zijn dubbele vierde plaats in de reeksen, en Aaron Spruytte werd driedubbel derde bij de Nationalen 500cc.

Sterke bezetting bij de Internationalen

Avo Tack uit de Ginste Oostrozebeke was heel knap bezig in de kwartliterklasse met dubbele reekszege en dan ook de eindzege bij de Internationalen 250cc. Stanley Verstraete (Eernegem) werd driedubbel tweede, en Seth Van Tatenhove ook goed bezig maar net buiten het podium met de vierde eindstek na zijn vijfde en vierde plaatsen.

Jeffrey Dewulf uit Jabbeke was andermaal outstanding bij de Internationalen, hij schreef opnieuw beide reeksen op zijn naam en was daarmee eindwinnaar bij de Internationalen 500cc. Bij deze de vierde eindstek voor Greg Demeulemeester (Deerlijk) die als zesde en derde de geblokte vlag bereikte, en Jorne Tytgat (Deerlijk) de zevende eindstek met de vijfde en zevende plaatsen in de reeksen.

West-Vlaams succes bij de Zijspannen

De huidige kampioenen Yens Delmotte – Joey Valcke (Kachtem-Oostrozebeke) deden hun titel alle eer aan en schreven beide reeksen op hun naam en meteen eindwinnaars groep A.

Junior Verhelst – Arne Vanhamel waren voor het eerst present en lieten meteen blijken van goede vorm met de tweede en derde plaatsen, goed voor de tweede podiumplaats groep A.

Geert Valcke – Mathis Lareu (Oostrozebeke-Wielsbeke) mochten mee naar de hulde als derde in groep A na hun achtste en zesde plaatsen algemeen, en Claude Maertens – Henk Goderis (Marke) legden beslag op de tiende en achtste plaatsen algemeen, goed voor de vijfde eindstek groep A.

Kendric Van Grembergen – Nzelo Hoste (Deerlijk-Meulebeke) mochten met de hulde op het hoogste schavotje als winnaars in groep B, zij kwamen als vijfde en tweede door de finish.

Kevin Merreel – Ruben Van Mol (Izegem-Mol) werden tweede in de eindstand groep B na hun dubbele vierde plaatsen tussen de A-rijders.

Colleen Van Troys – Simon Dinneweth (Oostrozebeke-Ruiselede) waren na afloop ook weer tevreden met hun derde podiumplaats in groep B, zij legden beslag op de zevende en vijfde plaatsen algemeen.

Volgende afspraak: De voorziene wedstrijden op de nationale feestdag voorzien te Middelkerke op 20 en 21 juli werden afgelast, de nieuwe eigenaars laten het niet meer toe.

De volgende afspraak wordt daardoor het mooie parcours te Volkegem op 29 en 30 juli, een organisatie van de groep rond Internationaal Greg Demeulemeester. (Guido Allewaert)