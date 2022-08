VJMO en MCLB aan de slag op Mendonck in Wachtebeke

De Vlaamse Jeugd Motorcross Opleiding en de Motor Cross Liefhebbers Bond waren op 6 en 7 augustus te gast in het Oost-Vlaamse Wachtebeke op het gekende terrein Mendonck. Andermaal een groot succes met een dik pak piloten aan de start en dito supporters in zomerse omstandigheden.

Hakkan Hempte uit Otegem is wekelijkse klant op het podium en dit meestal als dubbele reekswinnaar en eindwinnaar bij de allerjongsten, genaamd de Initiatie, ditmaal niet anders en dus opnieuw dubbele reekszege.

Bij deze allerjongsten was de vijfde plek in de eindstand voor Ollie Van De Casteele uit Brugge met de zevende en vijfde plaatsen in de reeksen. De zevende eindstek voor Eden Mervillie (Wakken) met de derde en tiende plaatsen.

Bij de Initiatie B was de zege voor Lowie Van Grembergen uit Deerlijk met de tweede plaats in de eerste reeks en reekszege in de tweede manche. Liam Lancriet (Kortemark) werd tweede in de totaalstand met de derde en tweede plaatsen.

Britt Van Tatenhove (Zwevezele) mocht ook met de bloemen huiswaarts na haar zege bij de Mini-Ladies na de tweede plaats en reekszege. Kyara Roelens (Zwevezele) werd bij deze Mini-Ladies driedubbel zesde.

Matto Vertongen uit Avelgem was sterk bezig bij de Nieuwelingen 65cc waarin hij de grote bende in beide reeksen achter zich hield en met de hulde op het hoogste schavotje mocht plaats nemen. Tallon Dekeyser (Ruiselede) werd driedubbel tweede na twee heel knappe races. Lewis Dedrie (Klerken) miste net het podium, hij werd vierde in de eindstand na zijn vierde en vijfde plaatsen. Lewis Wybo (Lichtervelde) werd zevende in de eindstand met de vijfde en tiende plaatsen, en Loic Degraeve (Moorslede) tiende in de totaalstand na zijn achtste en twaalfde plaatsen.

Nash Kinet uit Sint Eloois Vijve was de schitterende winnaar bij de Nieuwelingen 85cc met dubbele tweede plaatsen in de reeksen, en Jill Devos (Aalbeke) tiende.

In de reeksen voor Dames miste Amber De Keyser uit Ruiselede net het podium, de jonge dame werd twee maal vierde bij de Ladies Open waarmee ze ook vierde was in de totaalstand. Bij deze dames was ook Shakira Brusseel uit Aartrijke aan de slag en zij kwam in beide reeksen als achtste onder de geblokte vlag en zevende in de eindstand.

Seth Priem uit Lichtervelde was heel sterk bezig bij de Junioren 85cc met dubbele reekszege en natuurlijke eindzege.

Jay Declercq (Avelgem) werd tiende in de totaalstand bij de Aspiranten.

Febe Devos (Deerlijk) was eentje in de bende bij de Quads en haalde de finish op de achtste plaats in de eerste reeks en zevende in de tweede heat, in de eindstand zevende.

Als specials op zaterdag waren er een groep van 33 ‘Pitbikes’ present waarbij Stanley Verstraete beide reeksen op zijn naam schreef en aldus op het hoogste schavotje mocht met de hulde. Nate Van Tatenhove (Zwevezele) legde beslag op de zesde plaats, Joshua Dubaere op de zevende plek in de eindstand, en Seth Van Tatenhove achtste plek.

MCLB op zondag

Jana Calus uit Heestert werd driedubbel derde bij de Dames Open, net als Jeffrey Deruddere uit Tielt bij de Nieuwelingen 250cc en dus podium. Bij deze 19-23- jarigen Nieuwelingen kwartliterklasse stonden 25 deelnemers achter het starthekken. Keani Beernaert (Tielt) legde beslag op de negende en vierde plaatsen waarmee hij vijfde was in de eindstand. Joshua Dubaere werd zesde in totaal met de zesde en achtste plaatsen. Lowie Vancompernolle (Meulebeke) achtste in de eindstand met de twaalfde en zevende plaatsen, en de tiende eindstek voor Louis Galle (Waregem) die als 13de en 10de door de finish kwam.

Alexi Decordier (Anzegem) werd zesde in totaal bij de Nieuwelingen A (23 – 30 jarigen) met de zevende en zesde plaatsen op 27 deelnemers.

Gert-Jan Bouckhuyt nu wonende in Koolskamp miste net het podium bij de Nieuwelingen B, 30-42 jarigen), hij werd vierde in totaal met de zesde en tweede plaatsen.

Xavier Degeldere (Ingelmunster) aan de slag bij de Nieuwelingen C, de anciens + 42 jaar die met 30 deelnemers achter het starthekken stonden. Hij miste een goede start maar kon oprukken naar de vierde plaats, maar kwam ten val plat op zijn buik en moest weer gaan oprukken. Hij kwam nog mooi terug naar de derde plaats, de twee eersten waren te ver weg. In de tweede heat betere start en opnieuw afgesloten als derde, goed voor de derde podiumplaats.

Stefaan De Ruyck uit Tielt werd bij deze N.C tiende in totaal met de 11de en 13de plaatsen, en Krist Hollevoet uit Izegem legde beslag op de 13de eindstek.

Beloften en Junioren

Robbe Verbrugge uit Zwevegem was knap bezig bij de Beloften, de youngsters van de federatie tussen 14 en 19 jaar, en Robbe mocht naar de hulde als derde in de eindstand na zijn derde en tweede plaatsen in de reeksen met 25 deelnemers.

Boris Vanrobaeys (Roeselare De Ruiter) kwam als zevende en vijfde onder de geblokte vlag, goed voor de vijfde eindstek. Rune Van Massenhove (Leffinge) werd driedubbel zesde. Jelle Maes (Izegem) werd achtste in de eindstand na zijn negende en zevende plaatsen. Milan Vandecaveye (Beernem) negende in totaal met de achtste en negende plaatsen, en Jasper De Vos (Wielsbeke) driedubbel tiende.

Aaron Spruytte uit Hooglede was opnieuw sterk bezig bij de Junioren met dubbele reekszege en eindzege bij de 250cc. Naast hem op het podium Jenthe Vancompernolle (Diksmuide) op de derde plaats na zijn derde en vierde plaatsen. Nigel Stoop (Beernem) legde beslag op de vijfde en twaalfde plaatsen en was daarmee vijfde in de eindstand, en Matlis Devos uit Wielsbeke negende in totaal.

Bij de zware motoren, de Junioren 500cc twee van onze streekrijders op het podium, met Gilles Gesquiere uit Adinkerke die in beide reeksen als tweede onder de geblokte vlag kwam, en Gino De Schuymer (Harelbeke) met driedubbele derde plaats en dus mee op het podium met de hulde.

Seth Van Tatenhove (Zwevezele) mocht met de bloemen en de grootste beker huiswaarts na zijn eindzege bij de Nationalen 250cc, hij legde beslag op de tweede en derde plaatsen in zijn reeksen. Broer Nate Van Tatenhove schreef de eerste reeks op zijn naam en werd uitgeschakeld in de slotmanche.

Damon Ingels (Brugge) werd zesde in totaal bij de Nationalen 500cc met de zesde en zevende plaatsen.

Kristof Calus (Heestert) mocht na afloop van de cross naar de hulde, hij werd derde in de eindstand bij de Seniors met dubbele derde plaats in zijn reeksen.

Internationalen

Avo Tack uit Oostrozebeke werd driedubbel derde bij de Internationalen 250cc.

Jeffrey Dewulf uit Jabbeke was andermaal te sterk voor de rest van de twintig koppen tellende Inters, hij schreef beide reeksen op zijn naam en de eindzege bij de zware motoren, de 500cc. Jorne Tytgat uit Kerckhove en nu wonende in Gullegem, mocht naar het podium, hij werd driedubbel tweede, en driedubbel derde voor Junior Decouter. Greg Demeulemeester ex Kerckhove en nu wonende in Deerlijk, werd driedubbel vierde bij de Inters 500cc.

Zijspannen

De bloemen in de serie A waren ditmaal voor de Oost-Vlamingen Kim De Cock – Stijn De Vijlder die tweede werden in de eerste reeks en de tweede op hun naam schreven.

Sander Lauwers – Nzelo Hoste werden tweede in de eindstand groep A, zij legden beslag op de vierde en zevende plaatsen in de reeksen. Geert Valcke – Frederic Van Der Voorden (Oostrozebeke-Eksaarde) mochten naar de hulde als derde in de eindstand in groep A, zij legden beslag op de negende en achtste plaatsen.

Yens Delmotte – Joey Valcke (Kachtem-Oostrozebeke) kenden dikke pech, na hun zege in de eerste reeks kwamen zij als derde uit de start in de tweede manche, maar hun liedje was rap uitgezongen, vaart verminderen met gebroken vering achteraan en de reeks voorzichtig uitgereden en als elfde aangekomen.

In de serie B waren de bloemen voor Bjorn De Schuyter – Francis Wittebol (Gistel-Snellegem), zij kwamen in beide reeksen als derde onder de geblokte vlag, als reekswinnaar B en tweede. Kevin Merreel – Ruben Van Mol (Izegem-Mol) werden tweede in groep B met de vijfde en vierde plaatsen algemeen. Colleen Van Troys – Simon Dinneweth (Meulebeke-Ruiselede) mochten naar het podium als derde B’s, zij legden beslag op de zesde en vijfde plaatsen algemeen. Daen Valcke – Tom Verbrugghe (Oostrozebeke-Meulebeke) vielen net naast het podium, zij werden vierde in totaal in groep B met de zevende en tweede plaatsen algemeen.

Volgende afspraak op 13 en 14 augustus op de Verre Ginste te Oostrozebeke in een organisatie van het Team Verbrugghe. (Guido Allewaert)