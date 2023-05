Vincent en Andrea uit Pittem winnen goud met Belgisch team op World Agility Open Championships: “Dit komt totaal onverwacht”

In het Nederlandse Ermelo vonden tijdens het hemelvaartweekend de World Agility Open Championships plaats. Vincent Dewaele (30) won bij zijn eerste deelname met het Belgische team goud in de teamfinale.

In deze sport moet je met je hond een parcours snel en foutloos afleggen, het is te vergelijken met paardrijden. Vincent Dewaele (30) groeide op in de Statiestraat in Langemark. Hij werkt als HR-verantwoordelijke bij Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck in Emelgem en woont sinds juli vorig jaar met zijn vriendin Andrea Prezzi (24), die afkomstig is uit Limburg, in de Egemstraat in Pittem. Tijdens het hemelvaartweekend nam hij voor het eerst deel aan de World Agility Open Championships: een officieus WK waaraan alle federaties kunnen deelnemen. Vincent nam deel in drie disciplines: team, biatlon en pentatlon met zijn sheltie Quake. “In Ermelo is het KNHS-centrum, wat staat voor Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie. In deze reuzenmanege gingen alle wedstrijden door”, vertelt hij. “Op dinsdag was er de dierenartscontrole, vanaf woensdag tot en met zondag gingen de competities door. Ook Andrea nam deel, zij begeleidde Zoemm en Finn.”

Onvergetelijk

In de pentatlon raakte hij niet door de kwalificaties en in biatlon finishte hij samen met Quake negende. Het hoogtepunt was de teamfinale. “In de derde ronde stonden we nog vierde, waarna we onze beste lopers inzetten en opschoven naar plek twee. Uiteindelijk konden we in de laatste ronde nog haasje-over doen en wonnen we voor Italië en Duitsland. Deze gouden plak kwam totaal onverwacht. Het is gewoon de max, ik zal dit nooit vergeten.”

De volgende wedstrijden volgen binnenkort al. “We gaan deelnemen aan de Belgium Winner in het Limburgse Opglabbeek en trekken in juli naar Praag. Later dit jaar is er nog een EK en WK. Voor het WK in het Tsjechische Liberec ben ik momenteel eerste reserve. Er mogen er vier mee.”