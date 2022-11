Vincent en Andrea naar WK agility met viervoeters: “Fijn om deze passie te delen”

Vincent Dewaele (29) kwalificeerde zich voor het eerst voor het open wereldkampioenschap agility. Daarbij moet je met je hond een parcours snel en foutloos afleggen. “Je kan het vergelijken met paardrijden”, zegt Vincent, die via deze hobby ook zijn vriendin leerde kennen.

Vincent Dewaele (29) groeide op in de Statiestraat in Langemark. Hij werkt als HR-verantwoordelijke bij Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck in Emelgem en woont sinds juli met zijn vriendin Andrea Prezzi (24), die afkomstig is uit Limburg, in de Egemstraat in Pittem. “Ik wilde altijd al een hond hebben, maar mocht pas op mijn 15de van mijn ouders”, schetst Vincent.

“De voorwaarde was om er dan wel mee naar de hondenschool te gaan. Mijn eerste hond Hurry kwam uit een kennel in Roeselare. Hurry is een sheltie, voluit Shetland sheepdog, en enorm geschikt om sporten mee te beoefenen. Ze zijn intelligent, trouw, gehoorzaam en hebben een goede uithouding. Toen Hurry negen was, kwam Quake erbij. Een sheltie is competitief tot ongeveer tien à elf jaar. We hebben intussen vier honden – met nog Zoemm, Finn en Nuri – allemaal tricolour shelties. Hurry woont nu bij mijn ouders in Langemark.”

In de hondenschool kwam Vincent in contact met agility. Na een toelatingsproef volgden de eerste wedstrijden. Op een internationale wedstrijd leerde hij vijf jaar geleden zijn vriendin kennen. “Het is fijn om dezelfde passie te delen. Andrea is enorm gedreven. Het is belangrijk om de dieren goed te verzorgen en er dagelijks mee bezig te zijn. In de winter gaan de honden tweewekelijks lopen in een tot de poten gevuld zwembad voor spieropbouw. Daarnaast moet onze conditie ook in orde zijn. Het is veel beter om het dier van dichtbij te sturen. De connectie baasje-beestje is cruciaal.”

Intussen gaan Vincent en Andrea naar de hondenschool in het Oost-Vlaamse Poeke. “We zijn aangesloten bij de KKUSH-federatie, waarmee we af en toe buitenlandse wedstrijden betwisten. Komend weekend is er bijvoorbeeld een internationale wedstrijd in het Deense Vilhelmsborg.”

WK Agility

In het hemelvaartweekend gaan ze naar de World Agility Open, een soort van open WK agility, in het Nederlandse Ermelo. “De meeste wedstrijden in de winter gaan door in maneges of indoor kunstgrashallen. In warmere periodes zijn er ook outdoor wedstrijden”, duidt Vincent.

“Je moet foutloos blijven en alles correct uitvoeren, anders riskeer je strafpunten. Het zit vaak in de details. In de kleinere klassen zijn het vooral shelties en poedels die deelnemen. Ik zal deelnemen in de mediumklasse vanaf 38 cm, Andrea neemt deel met Zoemm in de smallklasse 32 tot 38 cm. Alle Europese landen zijn daar vertegenwoordigd, maar ook delegaties uit onder andere Zuid-Korea, Japan, Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Venezuela zijn aanwezig. Ik hoop dat ik top-5 kan halen, Andrea zie ik als kandidaat voor goud.”