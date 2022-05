Vincent D’hondt verlengt zijn wereldtitel in G-darts: “Verrast dat het opnieuw is gelukt”

In Oostende had het voorbije weekend de World ParaDarts Winmau World Trophy plaats of het officiële WK voor G-darters of dartsbeoefenaars met een handicap. Vincent D’hondt behaalde zowel de titel individueel, in koppel als met het Belgische team.

Aan het eind van de Winmau World Trophy deelde de World ParaDarts-organisatie een viertal erkenningen uit. Deze werden toegekend aan mensen die hun sporen verdiend hebben in het op de kaart zetten van paradarts wereldwijd. Vincent D’hondt was één van hen en met een reden. Hij verlengde zijn wereldtitel individueel na winst in de finale tegen zijn landgenoot en goede vriend Serge Van Belle uit Brugge. Zijn vierde wereldtitel overigens. De twee eerste behaalde hij in Groot-Brittannië, de derde was tevens in Oostende, in 2019. Door corona werden veel tornooien uitgesteld. “Ik was telkens favoriet, maar het deelnemersveld wordt elk jaar sterker”, vindt de wereldkampioen. “We hebben nu grote concurrentie uit Groot-Brittannië en ook de Nederlanders worden beter. Daarom is het misschien toch wat verrassend dat het opnieuw is gelukt. Deze titel is niet te vergelijken met de andere drie. Al is met Serge samen op een wereldpodium kunnen staan fantastisch. Eerst dankzij onze winst in koppel, gevolgd als finalisten individueel.”

Eerlijker na splitsing

Daarna was er nog eens goud voor de 48-jarige dartsspeler uit Passendale, samen met Andrew De Kock, Evi Foulon, Kurt Vandekerckhove en Serge Van Belle. Onder leiding van de Brugse coach Ferdie Boffel behaalde hij de wereldtitel voor ons land in team. G-darts is een jonge sport die nog maar vijf jaar bestaat. Sinds 2019 zijn er twee categorieën: spelers die rechtstaand gooien en de anderen zoals Vincent die het vanuit een rolstoel doen. “Dat is een groot verschil”, vindt hij. Door die splitsing gaat het er ook veel eerlijker aan toe. “Wij hebben dit binnen G-darts Belgium voor de eerste keer ingevoerd, in samenwerking met de wereldfederatie. En met succes, want we zijn aan het groeien binnen onze sport en staand heb je meer voordelen dan zittend.” Rolstoelspelers waren duidelijk benadeeld en hadden minder motivatie om aan gemeenschappelijke kampioenschappen mee te doen. “Er was ook het visuele aspect, want bij staande G-darters kan je soms niet zien dat ze mindervalide zijn.” Er wordt wel eens gefluisterd dat paradarts eerder dan het gewone darts zal erkend worden als olympische sport. “Dat zou mooi zijn, want iedereen wil ooit wel eens deelnemen aan de Paralympics”, besluit Vincent. (ACR)