Vincent D’Hondt en Kurt Vandekerckhove Belgisch G-darts kampioen

Zaterdag had in Gent de eerste dag van het Belgisch kampioenschap darts plaats. Bij het G-darts staand ging de nationale titel naar Kurt Vandekerckhove ‘Grumpy’ uit Torhout. In G-darts zittend in een rolstoel was het Belgische goud voor de vijfde keer voor Vincent ‘Vince Vinnie’ D’Hondt uit Zonnebeke.

Nadat beiden 2023 perfect hadden afgesloten met de World ParaDarts World Masters en het World ParaDarts World Championship zijn ze na die wereldtitel het nieuwe jaar met een verlenging van hun Belgische titel van start gegaan.

Dat darts in ons land in de lift zit werd zaterdag in Gent nog maar eens bewezen, met maar liefst meer dan 900 deelnemers in de verschillende competities: mannen, vrouwen, jeugd, koppels en G-darts. De opkomst was zo groot dat zelfs het gemengd kampioenschap van zaterdagavond moest geschrapt worden. De eindzege in het mannentornooi was uiteindelijk voor Kim Huybrechts. Hij versloeg in de finale de West-Vlaming Mario Vandenbogaerde uit Geluwe die op het voorbije WK zijn debuut maakte, maar de eerste ronde in Ally Pally niet overleefde.

De Belgische titel bij de dames ging naar de Antwerpse Patricia De Peuter. (ACR)