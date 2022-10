Vincent De Cleer voor Ironman Hawaï: “Van afbouwen is geen sprake”

Vincent De Cleer (56) werkt als sales manager in een farmaceutisch bedrijf in Diegem. “Ik moet meerdere keren per week naar Brussel. De afwisseling maakt het leuk, maar ik ben vaak vroeg weg en laat thuis. Al klaag ik niet. Dinsdag en woensdag kruip ik om half zeven het water van Lago Brugge in. Lopen doe ik ’s avonds. En in het weekend voorzie ik lange trainingsdagen. Als je een volledige Ironman doet, moet je minstens 15 uur per week trainen, anders kom je er niet.”

De Cleer heeft een verleden in het basketbal. “Na mijn legerdienst deed ik al enkele triatlons, maar lag ik ook lang stil. Op mijn 50ste herbegon ik. Ik ben van opleiding leerkracht LO, maar na een tijd kwamen er kilo’s bij die ik er niet bij wilde. Ik had weer een doel nodig. Dat werd de marathon van Berlijn in 2015. In de voorbereiding daarop fietste ik al veel. En toen ik richting mijn 50ste verjaardag ging, wilde ik absoluut mijn droom waarmaken: een volledige Ironman.”

“Het werd Cozumel in Mexico. Intussen heb ik elf volledige triatlons op mijn lijstje staan. Ik was ook al een paar keer dicht bij een kwalificatie voor Hawaï en op een bepaald moment heb ik tegen mezelf gezegd: nu wil ik er echt voor gaan. Als mensen horen dat je triatleet bent, stellen ze maar twee vragen: wat is je beste tijd en ben je al eens naar Hawaï gegaan?”

Kwalificatie in Kopenhagen

De Cleer kwalificeerde zich in de zomer van 2021 in de Ironman van Kopenhagen, maar liep bij een zeldzame basketbalmatch in november een zware blessure op.

“Pas in april kon ik weer beginnen te lopen, maar in augustus stond ik aan de start van de Ironman van Estland en ging het goed. Nu zijn we een trainingsmaand verder en hoop ik nog beter voor de dag te komen. Ik heb gezonde ambities, maar een tijd is moeilijk voorspelbaar. Op de warmte en vochtigheid van Hawaï kan je je niet voorbereiden”, vertelt De Cleer.

“Of ik na afloop last zal hebben van decompressie? Als ik weer in België ben, zal ik twee weken werken en vervolgens afreizen naar de Verenigde Staten, want ik heb me gekwalificeerd voor het WK Ironman 70.3 in St-George. En volgend jaar mag ik naar het WK 70.3 in Finland. Van afbouwen is dus niet meteen sprake. En maar best ook. Voor iemand zoals ik is dat nodig, die uitdagingen.”