Viktor Maddens uit Izegem pakt goud op Belgian Championship wakeboarden

Afgelopen weekend won Viktor Maddens het Belgian Championship op Les Lacs de l’Eau d’Heure in Froid-Chapelle in het Waals Gewest bij de Pro Men. Komende zondag staat er alweer een Europese stop in Kuurne op het programma.

“Ik wist dat ik de figuren had om dit jaar een kans te maken op de eerste plaats”, opent de Izegemse Viktor Maddens (25) die lid is bij IWV. “Het was zoals verwacht vooral een strijd tussen Arthur Lammens, Thibo Demeyer en mijzelf. Doordat Thibo geblesseerd uitviel tijdens de kwalificaties was Arthur dus mijn grootste concurrent. Hij was de rider voor mij, dus was het wel even stressen voor mij als ik Arthur zijn run zag. Ik wist dat ik alles zou moeten landen om te winnen. En ik ben er dan uiteindelijk ook in geslaagd om er een van mijn beste runs ooit op neer te zetten en zo voor de eerste keer bij de pro’s een Belgisch kampioenschap te winnen.”

Europese stop

“Nu is het werken naar zondag waar er een Europese stop is in Kuurne (Beawake). Daar de finale halen zou top zijn. Als laatste sluiten we af in Luxemburg voor een stop van de Lowlands waar het niveau ondertussen ook al zeer hoog is met riders uit Duitsland, Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk. Daar een finaleplaats halen zou ook al een topprestatie zijn”, besluit Viktor. (RV)