Viktor Leenaert loopt West-Vlaams record en limiet EK U20

Op de Flanders Cup Putbos Memorial Buyle in Oordegem verpulverde Deerlijkenaar junior Viktor Leenaert (AZW) zijn persoonlijk record op de 1500 meter. De nieuwe topchrono (3’45”21) is ook goed voor een West Vlaams record en de limiet voor het EK U20 in Jeruzalem.

Twee weken terug verbeterde Deerlijkenaar Viktor Leenaert zijn persoonlijk record al van 3’53”, gelopen vorig jaar, naar 3’49”54 op de IFAM. “Dat ik me nog eens verbeterde naar 3’45”21 was voor mij en mijn omgeving niet echt een verrassing”, glundert de 19-jarige student biomedische wetenschappen in Gent. “Ik maak elk jaar progressie en wist dat de limiet voor het EK mogelijk moest zijn.”

Goeie omstandigheden

“Twee weken geleden had ik al het gevoel dat het in goeie omstandigheden misschien kon. Ik stond natuurlijk niet met het gedacht aan de start dat ik de limiet ging lopen. Ik leg mezelf immers geen druk op. Het scenario van de wedstrijd was voor mij ideaal. Ik liet me meeslepen halfweg de groep en de passage aan de 1000 meter was rond de 2’30. Het was warm, maar dat heb ik graag. Het was een leuke wedstrijd waar ik niet anders dan heel content over mag zijn.”

“Nu ga ik toewerken naar dat EK U20 in Jeruzalem dat doorgaat op 7 en 8 augustus. Het doel daar zal vooral ervaring opdoen zijn en mijn uiterste best doen. Ik wil vooral mijn coach Marc Desmet bedanken. Zonder hem waren deze resultaten niet mogelijk. Ook mijn omgeving en ouders spelen hier een rol in. Mijn studies spreid ik om voldoende te kunnen trainen,” besluit Viktor. Viktor verbrak het West Vlaams record dat op naam stond van Stefaan Vannieuwenborgh (OB) in 3’46”2 gelopen in Waregem in 1983. (ELD)