Vijftiende Olivier De Duivelcup eindigt in schoonheid

Gezelligheid en sfeer in overvloed afgelopen zaterdag op en rond het derde veld van VV Tielt. Nog één keer haalde zaalvoetbalclub De Schuimforellen alles uit de kast om na vijftien succesvolle edities in schoonheid afscheid te kunnen nemen van de befaamde Olivier de Duivelcup.

Uiteindelijk stonden er zaterdagmorgen maar liefst 20 ploegen aan de aftrap van het outdoor voetbaltornooi waarbij de weergoden de organisatoren alvast goed gezind waren. Met voldoende spijs, drank en het uitmuntende “To-The-Point” voetbalcommentaar dat afgewisseld werd met een streepje sfeermuziek was al snel duidelijk dat alle ingrediënten ook dit jaar weer aanwezig waren voor een dag op en top 5 tegen 5 voetbalplezier.

Na een spannende middag die overigens uiterst gemoedelijke en sportief verliep viel het eindklassement rond 18u in zijn definitieve plooi. De jongens van “Vreugd deugd en Skurdigheid“ zakte speciaal voor het event af uit Gent maar moesten zich helaas tevreden stellen met de eervolle vermelding van Rode Lantaarn. Podiumplaatsen in het tornooi waar sfeer, gezelligheid en kameraadschap hoger gerangschikt staan dan uiteindelijke winst waren er voor “Leys Deceuninck” op de derde plaats die daarmee “MVC uit Sympathie” nipt moest laten voorgaan. De winst in deze vijftiende Olivier de Duivelcup ging uiteindelijk naar Vanhulle Bouwservice B. Real Santibal won het nevenklassement “Trap op de lat en win een vat“ en mag alvast een vat laten aansluiten in Café De Nachtwacht.

De Olivier de Duivelcup is echter ook gekend om zijn tombola met rijkelijk gesigneerde voetbaltruitjes.

Iets wat op deze laatste editie niet anders was. De tombolalotjes wisselde vlot tussen de organisatoren en de eigenaars die soms al zachtjes durfde dromen om hun favoriet truitje mee naar huis te kunnen nemen. De opbrengst van de tombola gaat elk jaar naar het goede doel en ook dit jaar is dat niet anders. De Gulle Schuimforellen wisten zo een zeer mooi bedrag te verzamelen voor “Time For Lyme, een organisatie die fondsen verzamelt voor onderzoek naar de ziekte van Lyme.

