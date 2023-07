Vijf ‘Zwaantjes’ uit Zandvoorde naar EK skeeleren in Frankrijk: “Voor ons is dit het hoogtepunt van het seizoen”

Binnen de nationale selectie voor het EK skeeleren dat nog loopt tot zondag 23 juli in het Franse Valence d’Agen zijn vijf leden van Zwaantjes Roller Club opgenomen. “Als club kunnen we daar heel trots en tevreden mee zijn. Het is het resultaat van het goede werk dat geleverd wordt. In de eerste plaats door de atleten zelf, alsook door de trainers en de hele omkadering die we vanuit de club zelf proberen aan te bieden.”

De vijf zijn de senioren Indra Médard, Stien Vanhoutte en Brecht Lippens, junior Lotte Verburgh en Youth Lady Lyssa Vansteenkiste. Een knappe prestatie op het EK kan goed zijn voor een deelname aan het latere wereldkampioenschap in Italië van 26 augustus tot 3 september.

“Skeeleren is een sport die voortdurend blijft evolueren en veranderen. De wedstrijden van pakweg tien jaar geleden zijn totaal anders dan hoe er nu gereden wordt. Bij de Zwaantjes kunnen we alvast terugblikken op een heel mooi palmares, een historiek. Dit toont nog maar eens aan dat we een mooie en stabiele vereniging zijn, die blijft investeren in haar atleten”, klinkt bestuurslid Steven Vansteenkiste.

Goede vorm

Indra Médard uit Zandvoorde ruilde na de winter zijn schaatsen in voor het skeeleren. Het EK vormt voor hem een prioriteit. Daarna kan hij zich vanaf augustus weer volop op het nieuwe schaatsseizoen richten. Op voorbije Europese kampioenschappen was hij goed voor podiumplaatsen bij de junioren. Bij de senioren was het een keer brons en zilver, zij het in teamverband. Individueel zat een plaats bij de eerste drie er nog niet in. “Omdat ik vorige zomer afgestudeerd ben is het eigenlijk het eerste jaar dat ik alleen maar aan de sport moest denken. Ik heb nog nooit zoveel trainingsuren afgewerkt”, vindt Indra. “Ik zou dus normaal gezien in een goede vorm moeten steken. Ook de laatste maand was het qua voorbereiding serieus intensief, met 16 tot 18 uur per week. Terwijl ik vorig jaar volop in de examenperiode zat kon ik nu voltijds trainen, met veel meer volume.”

Met Jason Suttels heeft Médard een kopman. “Hij is de uitgesproken man bij ons. Zelf heb ik ook wel ambitie op de weg, tijdens de afvallingskoers en op de marathon wil ik toch iets moois laten zien. Een medaille wordt wellicht heel moeilijk, maar ik hoop toch dat ik met een individuele topvijfplaats naar huis kan komen.”

“Eens daar zullen we voldoende steun aan elkaar hebben”

Stien Vanhoutte uit Gistel gaat volgende winter in tegenstelling tot Indra niet meer voor het langebaanschaatsen. Sinds ze afgestudeerd is in september 2022 werkt ze als kinesist in de groepspraktijk Fyzeo in Oostduinkerke en wil ze bij Zwaantjes Roller Club, waar ze ondertussen bijna twintig jaar actief is, volop inzetten op het skeeleren. In Valence d’Agen heeft ze alvast een doel. “Ik had een goede voorbereiding en zou heel graag op het podium staan, zoals ik de voorbije jaren al een paar keer in slaagde. Het zou mooi zijn om dit te evenaren. Het niveau blijft natuurlijk heel hoog op zo’n EK. De voorbije Europacups vormen wel een goede indicatie, maar de ene wedstrijd is de andere niet.” Stien legt de focus vooral op de sprint, de 100 meter, 200 meter en de one lap. Ook aan de 500 meter en 1.000 meter doet ze mee. “Het meeste kans maak ik op de 100 meter of de one lap op de weg. De 200 meter misschien ook, maar ik heb twijfels of de piste mij wel goed zal liggen. Ik ben er ooit eens geweest, maar het is denk ik ondertussen zeven jaar geleden.”

Medaille

De 200 meter lange granieten baan was in april een stageplaats voor Lyssa Vansteenkiste uit Roksem waar ze tevens aan een wedstrijd deelnam. Vorig jaar op het EK behaalde ze in dezelfde leeftijdscategorie geheel onverwacht zilver op de 500 meter. Haar eerste medaille ooit op een EK. Een jaar ouder maakt ze nu wellicht meer kans om ook op de andere afstanden beter te presteren. “Ik ga rijden wat ik waard ben, genieten en hopen dat ik tijdens de week een topvijfplaats kan bemachtigen. Een medaille zou nog mooier zijn.”

Lyssa neemt op de piste aan de 500 meter, 1.000 meter sprint, de afvallingskoers alsook aan de puntenkoers deel. Op de weg waar ze tevens naar uitkijkt is dat onelapsprint, de afvallings- en puntenkoers. “Ik voel uiteraard progressie in vergelijking met vorig jaar. Zeker op de lange afstanden. Ik hoop daar een stuk beter te kunnen doen, want ook voor mij vormt het EK het hoogtepunt van het seizoen.”

Podium

Lotte Verburgh was op een EK al eens goed voor een vierde, vijfde plaats. Een podium zou mooi zijn voor de Bredense. “Ik ga de lange afstanden rijden. Vooral de puntenkoers. Voorts is er de 1.000 meter, een relay met het team en de coach raadt mij aan om ook de 500 meter te doen.”

Als team met Louka Leemans en Jorun Geerts wil Lotte een medaille halen. “Ik rij dan vooral voor onze groep omdat er iemand sterker is dan mij. Voor mezelf hoop ik op een plaats bij de eerste tien. In de puntenkoers, zij het op de weg of de piste. De laatste trainingen verliepen alvast zeer goed. Eens daar is het leuk dat we met vijf van ons team zijn. We hebben dan voldoende steun aan elkaar.”

Brecht Lippens maakt vanuit Evergem veel verplaatsingen naar Zandvoorde. “Als jongeling behoorde ik al tot de betere. Veel tegenstand had ik niet om mee te trainen. In Zandvoorde wel en er ligt tevens een betere piste.” Brecht maakte als junior een EK en een WK mee. Bij de senioren wordt het zijn vuurdoop. De lange afstanden, tevens in functie van het team met Jason Suttels en Indra Médard. Alsook de 500 meter en de one lap. “Hopelijk ook de 1.000 meter en de relay, maar dat is nog geen zekerheid. Het is sowieso een mooie piste dito parcours.”

(Alain Creytens)