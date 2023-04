Vijf studenten introduceren Duo Racketlon in Brugge op 18 mei

Vijf laatstejaarsstudenten met een sportieve ambitie organiseren een uniek tornooi in Brugge. Op donderdag 18 mei kan je bij hen terecht in TC Brughia in Sint-Kruis voor Duo Racketlon, bestaande uit vier racketsporten: badminton, tennis, tafeltennis en met als vernieuwing padel in de plaats van squash.

Duo Racketlon is een tornooi voor jong en oud, zowel competitief als recreatief. “Het gaat om een schoolproject voor het vak ondernemen aan de HoGent”, legt Lars De Wandel uit. “We moeten een succesvolle onderneming opstarten en die volbrengen. We willen die dag de vier sporten combineren.” Racketlon wordt reeds in België beoefend. Dat is dan zonder padel, maar met squash. “Wij kiezen voor padel omdat het ondertussen een hype geworden is. In ons tornooi wordt er met twee tegen twee gespeeld in de plaats van met één tegen één. Dit maakt het leuker en we hopen dat er dan meer volk zal komen.”

Geschenkbon

Op het tornooi is het de bedoeling dat telkens één duo tegen een ander duo uitkomt, en dit voor de vier verschillende disciplines. Wie de meeste wint gaat naar de volgende ronde. “Uiteindelijk komen er dan twee duo’s tegenover elkaar in de finale. Voor de winnaar ligt een geschenkbon klaar. Bij het spelen van de vier racketsporten worden alle spelregels overgenomen. En er wordt telkens tot 21 punten gespeeld. Het is op Hemelvaartsdag, velen hebben dan vrijaf, dus hopen we op een talrijke opkomst”, besluit Lars De Wandel.

De deelname aan Duo Racketlon is 18 euro. Wie ’s middags pasta wenst betaalt 22 euro. (ACR)