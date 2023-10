Vijf profkampen met Robin Barbiaux voor de Beneluxtitel en een kamp met Delfine Persoon op de Allerheiligenmeeting in Izegem

Woensdag 1 november is er het Allerheiligen Boksgala in de stedelijke sporthal ‘De Krekel ’in de Heilig-Harstraat in Izegem. Delfine Persoon bokst er tegen de Argentijnse Edith Soledad Matthysse, die vroeger nog twee wereldtitels behaalde. Daarnaast zijn er nog vier profkampen waaronder Robin Barbiaux die voor de Beneluxtitel bokst tegen El Achi. Aanvang om 17 uur.

“In de vijf profkampen treden zes boksers aan die aangesloten zijn in Vlaamse clubs”, zegt Rudi Compernol op de persconferentie in Het Koetshuis van Kasteel Blauwhuis van projectontwikkelaar Jan Romel.

Rudi organiseert de Allerheiligenmeeting samen met Boxing Team Houtland. “We proberen altijd zoveel mogelijk Vlaamse boksers op de affiche te krijgen omdat ze moeilijk aan de bak komen hier in België. Tot nu toe zijn we daar altijd redelijk in geslaagd en we zetten die traditie verder op dit elan. Ook de vijf amateurkampen komen uit Vlaamse boksclubs.”

In afwachting…

Na een carrière van vijftien jaar in de bokswereld en 51 kampen waarvan ze er 48 won, vele wereld- en Europese titels incluis, wacht Delfine nog steeds op een datum voor een wereldtitelkamp tegen de Amerikaanse Alycia Baumgardner, die recent positief testte. “We wachten nu al zes weken op het B-staal, maar we wachten eigenlijk al twee jaar op een wereldtitelkamp”, zegt Delfine. Ondertussen bokst Delfine op 1 november in Izegem.

Benelux

Robin Barbiaux (28, Tampere) en Mohamed El Achi (34) boksen voor het Beneluxkampioenschap. Robin werd in mei Belgisch kampioen in Torhout. “Hij won zeven van zijn acht profkampen en die ene nederlaag kwam er na een gebroken hand in de vierde ronde”, zegt Justine Tampere. “Zijn tegenstander, Mohamed El Achi een Belg die in Rijsel woont, bokste vorig jaar in Amsterdam voor de Beneluxtitel match nul tegen Gino Kanters en dat is in het buitenland zo goed als een overwinning. De Rijselnaar bokste 29 kampen en verloor er slechts vijf.”

“We sparren ook wel eens met elkaar omdat mijn coach ook zijn manager is”, zegt Robin. “Maar ik zal winnen!”

Wevelgemnaar Léonardo Strynckx (24, Tampere) krijgt de Fransman Thibault Sergent (39) als tegenstander. Léonardo werd in 2022 in Izegem Belgisch kampioen tegen de toen nog ongeslagen Liridon Vazliu. Hij bokste zes eltitekampen die hij allemaal won. Thibault Sergent deed tien kampen waarvan hij er zes won.”

Léonardo bokst in het weekend nog in Middelkerke. “Een tussendoortje, maar toch tegen een niet te onderschatten tegenstander”, zegt hij.

Amy Europees

Amy Naert heeft elf profkampen waarvan ze er slechts twee verloor. Dinsdag 10 oktober kreeg trainer Tampere bericht dat ze de officiële challenger is in het lichtvlieggewicht voor de EBU-titel. “Haar tegenstander zal de Zwitserse Gabriella Timar zijn die negen van haar tien kampen won”, zegt Filiep. “Waar de kamp doorgaat, is nog niet bepaald. De tegenstander voor de Allerheiligenmeeting in Izegem wordt nog deze week bepaald.”

“Blij dat ik voor die Europese titel kan boksen”, zegt ze. Waar? “Misschien met Kerstdag in Izegem?”

Shamshad Aramkhel (26, Tampere) heeft al vijf kampen waarvan hij er drie won. Zijn tegenstander is Zultenaar Mogmad Youssoupov die zijn vier profkampen won. Dat wordt ongetwijfeld een mooie kamp.

Tickets

Het VIP diner kost 185 euro, een ticket voor het VIP café (drank + buffet + balkon) kost in voorverkoop 85 euro, op de tribune aan de binnenzijde betaal je in voorverkoop 50 euro en aan de deur 55 euro, op de tribune aan de buitenzijde betaal je dan weer 40 euro in voorverkoop en 45 euro aan de deur. Wie liever aan de ring zelf kijkt, legt hiervoor 40 euro neer in voorverkoop en 45 euro aan de deur. Tot slot, de staanplaatsen: hiervoor kost een ticket in voorverkoop 20 euro en aan de deur 25 euro.

De voorverkoopadressen zijn: Café Yin Yang in de Stationsstraat 105 in Gits, Harley-Davidson West-Flanders in de Kachtemsestraat 253 in Roeselare, Kaffee Lagaar op de Korenmarkt 1 in Izegem en Tapas & Drinks Vicini op de Markt 8 in Torhout.

De weging vindt plaats op dinsdag 31 oktober om 18 uur in Kaffee Lagaar op de Korenmarkt in Izegem.