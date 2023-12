Viervoudig WK-winnaar G-darts Vincent D’Hondt nu ook Europees kampioen: “Wij verdienen meer erkenning”

Vincent D’Hondt (49) is in het Noord-Ierse Belfast Europees kampioen G-darts geworden. Hij won eerder al vier keer het BK en WK, maar “trofeeën en bekers boeien me niet zozeer. Wat meer erkenning, dat zou verdiend zijn. Als darter. Niet als G-darter. Ik heb al tornooien bij de valide spelers gewonnen, hoor.”

Als bezitter van vier Belgische en vier wereldtitels, en nu ook nog een Europese titel, met daarnaast nog tal van overwinningen, kan Vinnie Vince het boegbeeld van de G-darters genoemd worden. “Velen noemen mij zo en misschien is er wel wat van aan”, vertelt Vincent. “Ooit werd ik zelfs de goat (Greatest Of All Time, de grootste aller tijden, red.) genoemd. Dat doet wel iets met je, maar ik zou dat liever over een tiental jaar horen. Mijn tijd zit er nog lang niet op. Nu probeer ik G-darts in de picture te zetten, en uiteraard helpt het als je veel wint.”

Val van ladder

Vincent is beroepshalve preventieadviseur en woont met zijn vrouw Mieke Bekaert en de kinderen Senne (20), Marte (17) en Tess (17) in Brouckhof-Oost in Passendale. Door een val van een ladder op het werk, 21 jaar geleden, is hij aan een rolstoel gekluisterd.

“Zonder de morele steun van mijn vrouw en kinderen zou ik niet staan waar ik nu sta”

“Een nieuw leven drong zich op, met nieuwe kansen, en die kansen grijp ik nog altijd – ik ben er dankbaar voor. Het darten op zich heeft niet voor de verwerking gezorgd, want ik was al een vijftal jaar gestopt toen ik mijn ongeval had. Ik ben toen begonnen met rolstoelbasket en pas in 2015 opnieuw met darts. Sport is ook – en misschien zelfs vooral – bij mindervaliden een uitlaatklep.”

Geen groter palmares

Darts is nu enorm populair, maar G-darts komt véél minder vaak in beeld. “Wij moeten het doen met een sporadische vermelding op televisie. Meestal wordt dat dan nog gevraagd door een van de spelers zelf. Ook op grote gebeurtenissen in de Belgische dartswereld vallen wij vaak uit de boot. Nochtans heeft geen enkele Belgische darter een groter palmares. Ook zijn we het enige Belgische dartsteam met een Europese en een wereldtitel. Wat meer erkenning zou verdiend zijn.”

“Qua respect is het dubbel. We krijgen veel te horen dat mensen respect hebben voor iemand die zo presteert in een rolstoel. Maar gelukkig spelen we ook vaak tussen de validen. Daar kunnen we ook echt ons talent tonen en krijgen we het respect als darter. Dit jaar won ik al een zevental tornooien bij de validen. Wij willen erkenning als darter, en niet als iemand met een beperking die darts speelt.”

Titel in Lakeside

Vincent behaalde zijn wereldtitels in 2015, 2016, 2019 en 2022 en de Belgische titels in 2016, 2017, 2018 en 2022. “Trofeeën of bekers boeien me niet zozeer. De herinneringen zullen altijd blijven. De mooiste blijft voor mij mijn tweede wereldtitel, in het walhalla van de sport, Lakeside in het Engelse Frimley Green. Een plaats waar vele dartslegendes hun mooiste titels behaalden: John Lowe, Eric Bristow, Phil Taylor en nog vele anderen. Daarop ben ik heel trots.”

Als voorbereiding op een groot tornooi probeert Vincent drie à vier uur te trainen in de week voordien. In andere tijden is het spelen van competitie en tornooien genoeg om de vorm te bewaren. “Darts is a mind game”, aldus Vincent. “Om op topniveau te presteren, moet alles rondom jou goed zitten. Je moet er altijd voor de volle honderd procent bij zijn. Heb je kopzorgen, dan zal het niet lukken. Gelukkig heb ik een gezin dat mij volledig ondersteunt. Ze zorgen er altijd voor dat ik met een lege kop naar een wedstrijd kan vertrekken.”

Vincent is lid van Team Vanhee en kreeg dit jaar een contract bij Unicorn, dat zijn pijlen ontwerpt en hem het nodige materiaal bezorgt. De verplaatsingskosten zijn natuurlijk het duurst. “We houden het onder controle door samen te reizen, maar sponsors zouden welkom zijn. Mijn vrouw is al een paar keer mee geweest naar buitenlandse tornooien; ze was erbij bij al mijn wereldtitels. Ook mijn zoon was vorig jaar mee naar Malta. De laatste keer was een van mijn dochters mee, onverwacht. Dat was voor mij zeer emotioneel. Een van de mooiste momenten uit mijn dartscarrière. Toch is dat voor hen niet zo aangenaam. Als je niet zelf dart of er weinig van kent, zijn dat heel lange dagen. Wel voel ik dat ze enorm trots zijn. Zonder hun morele steun zou ik niet staan waar ik nu sta.”

“Op gebied van darts droom ik niet. Ik probeer alle kansen te grijpen, met beide handen. Ik droom er wel van om mijn kinderen te zien opgroeien tot sterke volwassen mensen. Jammer dat ik niet, in tegenstelling tot valide topspelers, enorm veel geld verdien en hen zo ook financieel kan helpen om hun dromen te realiseren.”