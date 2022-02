Vier spelers HBC Izegem klaar voor duel met ex-ploeg Sasja: “Revanchegevoelens zijn er niet”

HBC Izegem doet het meteen goed in eerste nationale en is al zeker van de Play-offs. Zaterdag trekt het naar Sasja, wat altijd een topper is. Bovendien zijn er bij Izegem vier spelers actief die bij Sasja gespeeld hebben: Aaron Vandewoestyne, Sander Soetaert, Kobe Soetaert en Arne Schonkeren.

“Het was aan het begin van het seizoen afwachten wat het niveau van de andere ploegen zou zijn”, opent Pivot Sander Soetaert (27), die in Antwerpen woont. “Er is een lange onderbreking geweest door corona, waardoor het niveau moeilijk in te schatten was. We wisten van onszelf dat we veel kwaliteit in de ploeg hebben dus dat moesten we kunnen omzetten in resultaten. Dat hebben we dan ook, na een mindere seizoenstart, gedaan.”

“Voor aanvang van het seizoen was de doelstelling om Play-offs te spelen. Bij de eerste zes ploegen eindigen is belangrijk om toch een goede nacompetitie te hebben. Nu we die doelstelling al gehaald hebben, kunnen we zonder druk onze resterende wedstrijden afwerken van de reguliere competitie. In de Play-offs is alles nog mogelijk en moeten we gewoon match per match proberen te winnen. Op het einde zien we wel waar we uitkomen.”

“Het zorgt altijd wel voor extra motivatie om tegen je ex-ploeg te spelen. Mijn beslissing om terug te keren naar Izegem is er voornamelijk gekomen doordat ik geen kansen kreeg bij de eerste ploeg van Sasja. Dan is het wel leuk om te tonen dat ik op dit niveau kan presteren. Daarnaast zitten de wedstrijden tussen Sasja en Izegem altijd vol sfeer. Dat maakt het steeds een match om naar uit te kijken”, vertelt middenopbouwer Kobe Soetaert (23) uit Emelgem.

“Ik geloof dat we tegen iedere ploeg kunnen winnen en met deze instelling moeten we elke wedstrijd aanvatten. Ons uiteindelijke resultaat in deze Play-offs is van weinig belang. We hebben onze doelstelling al gehaald en nu is alle druk verdwenen. Intussen kan onze spelerskern verder progressie maken en ervaring opdoen op dit niveau.”

Positie optimaliseren

“Volgens het wedstrijdverloop was een gelijkspel de vorige keer een terechte uitslag”, weet doelman Arne Schonkeren (27) uit Oostende. “Zeker aangezien volgens mij Sasja en wij min of meer de evenknie zijn.”

“De lage score was ook deels verklaarbaar doordat beide ploegen het moeten hebben van een intensieve verdediging. Revanchegevoelens heersen er niet. Wel hebben we de drang om onze positie voor de Play-offs te optimaliseren waarbij we alle resterende tegenstanders met de nodige voorzichtigheid benaderen.”

