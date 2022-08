Vier mannen willen komend weekend wereldrecord padel spelen verbreken

Bijna 29 uur aan een stuk padel spelen: dat gaan vier vrienden van tennisclub Duinbergen komend weekend proberen. Wim Heyvaert, André Rufino, Noah Moerkerken en Mathieu Loosvelt willen het wereldrecord breken, de opbrengst is voor het goede doel.

De sportievelingen staan alleszins voor een fikse uitdaging, aangezien het huidige wereldrecord op 28 uur, 25 minuten en 30 seconden staat. De opbrengst van het evenement gaat naar Het Baken, Het Boothuis en Het Vlot, drie initiatieven voor mensen met een handicap.

Iedereen is op 20 en 21 augustus welkom in de tennisclub Duinbergen om de recordpoging bij te wonen. De spelers starten op zaterdag om 10.30 uur. Doorheen het weekend is er heel wat animatie voor jong en oud en kan je iets eten en drinken. ‘s Avonds is er de mogelijkheid om ‘blacklight padel’ te spelen. (MM)