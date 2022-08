Vier leden van TC Duinbergen verbreken wereldrecord padel

Mathieu Loosvelt, Noah Moerkerken, André Rufino en Wim Heyvaert van Tennis- en Padelclub Duinbergen hebben het wereldrecord marathon padel verbroken. Het viertal begon op zaterdag om 10.30 uur en eindigde zondag om 17 uur. De precieze tijd moet nog geofficialiseerd worden, maar het zou om 30 uur en 39 minuten gaan.

Het vorige record: 28 uur, 12 minuten en 16 seconden stond op naam van vier Limburgers. Zij deden in mei beter dan de ruim 26 uur die een klein jaar eerder werd gerealiseerd in KTC Azalea in Brugge.

De vier, allen padeltrainers in TC Duinbergen, kregen ieder gespeeld uur vijf minuten pauze voor verfrissing en verzorging. Ze konden deze pauzeminuten opsparen voor een langere duur. De ontlading zondag om 17 uur was enorm. “We zijn uiterst tevreden, want de nacht was echt een zware dobber om te doorstaan”, glundert Mathieu Loosvelt. “De recordpoging in Hasselt is nog niet officieel erkend door het Guinness Book of Records. We wilden daarom ruim boven hun tijd gaan, zodat we heel zeker waren van het nieuwe wereldrecord.”

De vier hadden ter voorbereiding de dagen ervoor hun eet- en slaappatroon gevoelig aangepast. Toch was het in de nacht van zaterdag op zondag even afzien. “Het koelde fel af en dat zorgde ervoor dat er heel wat minder mensen aanwezig waren. Toch waren er circa honderd aanwezigen om ons steeds te blijven ondersteunen. Dat is wel mooi en een sterke motivatie voor ons om niet op te geven.”

Ook op zondag was het publiek talrijk aanwezig op de site van TC Duinbergen. Er waren volop aanmoedigingen en soms werd zelfs de Mexican wave ingezet. “Het was bij momenten echt een voetbalsfeertje”, vindt Loosvelt. “Ik denk dat al onze meer dan duizend leden aanwezig waren en dat is echt fantastisch.”

“Een moment om te stoppen is er niet geweest. Uiteraard zijn er perioden waarin het wat minder ging als je zo’n wereldrecordpoging onderneemt. Vooral ’s nachts. Ieder om beurt had wel eens zijn dipje. We hadden onze eigen container. Daar namen we om de drie uur een kwartier rust. Dat was belangrijk om dingen te bespreken of om te vragen waar er eventueel blessures of kwaaltjes waren, zodat de dokter ons kon bijstaan en dit met zijn medisch team verder kon opvolgen. Ik was zelf een moment even ziek, wellicht door teveel gels en bars binnen te spelen. Met een klein prikje van de dokter kon ik weer verder.”

De vastberadenheid om door te doen was bij het viertal altijd aanwezig. “Ook al omdat we wisten dat er veel randanimatie gepland stond, met een fuif, ontbijt, optredens en dergelijke”, aldus Loosvelt die samen met zijn drie kompanen wellicht een goede nachtrust tegemoet ging. “Helaas niet voor lang, want we moeten allen maandagochtend om 10 uur hier staan om les te geven.” (ACR)