Verschillende West-Vlamingen maken zegegebaar in Aalterse VJMO en MCLB Motorcross

Zeer goed weer en dan ook een talrijke opkomst het ganse weekend 29/30 april voor de motorcross in het Oost-Vlaamse Aalter van zowel publiek als piloten.

Bij de Jeugd-Quads was Dylan Defollin uit Kerckhove present en het werd een vierde plaats in de eerste reeks, en na de pauze een prachtige reekszege, in totaal vierde.

Hakkan Hempte (Otegem) behaalde een dubbele reekszege bij de Initiatie en de eindzege, en Ollie Van De Casteele (Brugge) de tweede eindstek met dubbele vierde plaats in de reeksen.

Kyra Roelens (Zwevezele) legde beslag op de zevende en zesde plaatsen bij de Mini-Dames, goed voor de zevende eindstek.

Lewis Wybo (Lichtervelde) werd vijfde in de eindstand bij de Nieuwelingen 65cc met de zesde en vijfde plaatsen, en Lewis Dedrie (Klerken) zesde in totaal met de zevende en vierde plaatsen, en Pifte Ternier (Bikschote) kwam als elfde en tiende onder de geblokte vlag.

Delvin Heyman (Mc Poeke) mocht naar het podium als tweede bij de Nieuwelingen 85cc na zijn derde plaats en reekszege, en Tallon Dekeyser (Ruiselede) werd vijfde in totaal met de vijfde en zesde plaatsen, en Zenzi Mortier (Zwevezele) tiende in totaal met de tiende en negende plaatsen.

Laurie Hempte (Otegem) werd driedubbel vierde bij de Dames-Open, en Britt Van Tatenhove (Zwevezele) zesde in de eindstand na haar zevende en achtste plaatsen, en Amber De Keyser (Ruiselede) zevende totaal met de tiende en negende plaatsen.

Nash Kinet (Sint Eloois Vijve) werd driedubbel vierde bij de Juniors 85cc.

Bo Tytgat (Lichtervelde) werd vijfde in totaal bij de Aspiranten met de vijfde en vierde plaatsen, en Kobe Lins uit Staden kwam als twaalfde en tiende door de finish, goed voor de elfde eindstek.

Febe Devos (Deerlijk) miste net het podium, de jonge dame werd vierde in de totaalstand bij de Quads met haar vijfde en vierde plaatsen.

MCLB op zondag

Mooie opkomst bij de Beloften (14 tot 19 jaar) en drukte aan de startbaar met niet minder dan 37 jongens die allen hoopten op een sterke prestatie. Boris Vanrobaeys uit De Ruiter-Roeselare was weer knap bezig en sloot af op de derde en tweede plaatsen, goed voor de tweede eindstek. Rune Van Massenhove uit Leffinge miste ditmaal net het podium, hij werd vierde in de eindstand met dubbele vierde plaatsen in de reeksen. Troje Dendooven (Oostkamp) werd zesde in de eindstand na zijn dubbele zevende plaatsen in de reeksen, en Bo Tytgat (Lichtervelde) werd driedubbel achtste.

Ook bij de Nieuwelingen 250/500 cc drukte met 27 deelnemers, tussen 19 en 23 jaar. Joshua Dubaere uit Otegem) was andermaal de betere in de eerste reeks en pakte uit met de reekszege, in de tweede manche moest hij echter vrede nemen met de derde plaats, alsnog goed voor de eindzege. Lowie Vancompernolle (Meulebeke) werd mooi driedubbel tweede en mocht dus mee op de foto op het podium. Tybo Tytgat (Lichtervelde) kwam als vijfde en vierde onder de geblokte vlag en was daarmee vierde in de eindstand. Guillaume Sinnaeve (Sint Eloois Winkel) legde beslag op de achtste en zevende plaatsen, goed voor de zevende eindstek, en Benoit Vanderbeke (Tielt) tiende in totaal met de tiende en elfde plaatsen.

Jeffrey Deruddere (Tielt) was knap bezig bij de Nieuwelingen A, 23 tot 30 jaar, hij legde beslag op de tweede en derde plaatsen, goed voor de tweede eindstek op 34 deelnemers. Bryan Delagrense (Waregem) werd achtste in de eindstand met de zevende en negende plaatsen.

Gert-Jan Bouckhuyt (Koolskamp) kwam als tiende en negende onder de geblokte vlag bij de Nieuwelingen B (30 – 42 jaar) die met 35 piloten de start namen.

Lisa Spriet (Mc Poeke) mocht naar het podium als derde bij de Dames-Open, zij legde beslag op de vierde en derde plaatsen in de reeksen, en Jana Calus (Heestert) legde beslag op de vijfde en vierde plaatsen waarmee ze net het podium miste.

Bij de Nieuwelingen C (vanaf 42 jaar) stonden er ook weer een dertigtal rijders achter het starthekken. Xavier Degeldere (Ingelmunster) mocht met de hulde op het hoogste schavotje als eindwinnaar. Hij schreef de eerste reeks op zijn naam en werd tweede in de slotmanche. Jame Palacios (Ruddervoorde) mocht mee op het podium als derde, hij legde beslag op de tweede en vijfde plaatsen. Stefaan De Ruyck (Tielt) werd achtste in de eindstand met de negende en achtste plaatsen, en Krist Hollevoet (Izegem) werd driedubbele negende.

Kristof Calus (Heestert) mocht naar de hulde na afloop, hij werd tweede bij de Experten Open met de tweede en derde plaatsen, achter ouwe taaie Jan Blanquaert. Michael Dekeyser (Ruiselede) mocht mee op het podium na zijn derde vierde plaatsen als derde in totaal.

Dougan Paepe uit Snellegem werd als vijfde afgevlagd in beide reeksen bij de Junioren 250cc, waarmee hij zesde was in de eindstand. Killian Vanoverschelde (Bredene) was bij deze zevende en negende, goed voor de zevende eindstek.

Gilles Gesquiere (Adinkerke) miste net het podium bij de Junioren 500cc, hij werd vierde in totaal met de vijfde en derde plaatsen. Nigel Stoop (Beernem) legde beslag op de vierde en zesde plaatsen, goed voor de vijfde eindstek, en Jens De Bruyne (Hertsberge) achtste totaal met de achtste en zevende plaatsen.

Emiel Soens (Zwevegem) mocht met de hulde van de Nationalen 250cc op het hoogste schavotje als eindwinnaar na zijn reekszege en tweede plaats. Seth Van Tatenhove (Zwevezele) mocht mee op het podium als derde na zijn tweede en derde plaatsen. Jenthe Vancompernolle werd driedubbel negende bij de kwartliters.

Bij de Nationalen 500cc dubbele reeks- en eindzege voor Aaron Spruytte uit Hooglede, en driedubbele tweede voor Thibau Callens van Mc Poeke.

Erwin Van Tatenhove uit Zwevezele werd driedubbel tweede bij de Seniors Open.

Avo Tack uit Oostrozebeke werd driedubbel tweede bij de Internationalen 250cc.

Jorne Tytgat Gullegem) mocht naar de hulde van de Internationalen 500cc, hij werd derde in de eindstand na zijn vierde en tweede plaatsen. Junior Decouter (Kortemark) werd vierde totaal met de vijfde en derde plaatsen. Greg Demeulemeester (Deerlijk) werd driedubbel achtste bij deze Inters zware motoren en Damon Tanghe (Ooigem) negende in de eindstand na zijn zevende en negende plaatsen.

Opnieuw dubbele reekszege voor Yens Delmotte – Joey Valcke bij de Zijspannen

De Kachtemnaar als piloot en zijn vriend bakkenist Joey uit Oostrozebeke De Giste waren opnieuw in beide reeksen te sterk voor de collega’s en lieten een nieuwe dubbele reekszege noteren. In beide reeksen kwamen zij als derde door de eerste bochten en konden foutloos oprukken naar de leiding om het af te maken. Na vier reeksen staan zij met het maximum aan de leiding in de stand van het B.K..

Daen Valcke – Tom Verbrugghe (Oostrozebeke-Meulebeke) werden tweede in de eindstand groep A na hun vierde en derde plaatsen.

Geert Valcke – Mathis Lareu (Oostrozebeke) werden derde in de eindstand groep A met de negende en tiende plaatsen in de reeksen.

Colleen Van Troys – Simon Dinneweth (Meulebeke-Ruiselede) werden derde in de eindstand groep B na hun dubbele zesde plaatsen.

Sandrino Huysentruyt – Francis Wittebolle (Ruddervoorde) werden vierde in groep B met de achtste en vijfde plaatsen, en Kevin Merreel – Ruben Van Mol (Izegem-Mol) legden beslag op de vijfde plek groep B in de eindstand met de vijfde en achtste plaatsen. (GuidoA.)

Volgende afspraak op 6 en 7 mei in het Oost-Vlaamse Oosteeklo.