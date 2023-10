Vele handen zorgden voor een topjudotornooi in Lendelede

In het weekend van 14 en 15 oktober was er in sporthal Steuren Ambacht een groot judotornooi georganiseerd door Judoclub Cobra. “Die twee dagen kwamen er 640 judoka’s uit alle categorieën naar de sporthal voor onder andere de provinciale kampioenschappen en dat was een ongezien succes”, zegt Jitske Durinck van Judoclub Cobra. “Op zaterdag waren er 350 judoka’s tussen 7 en 13 jaar naar Lendelede om gemiddeld elk 3 wedstrijden te kampen en nadien met een medaille naar huis te gaan”, zegt Jitske. “Ook onze eigen Cobra’s behaalden knappe resultaten. Uit onze eigen club deden op zaterdag zo een 25 judoka’s mee. Vooral onze U11’s konden heel wat wedstrijden winnen. De beginnende U9 Cobratjes deden vooral wedstrijdervaring op. De U13’s van onze club vochten spannende kampen, de resultaten vielen wat tegen, maar niet hun inzet.”

Nog een record

“Op zondag kwamen er 290 judoka’s naar Steuren Ambacht”, vervolgt Jitske. “Absolute hoogtepunten waren het Provinciaal Kampioenschap (PK) voor senioren en het volledig volzette tornooi van de U15/U18’s. Het PK was bovendien een ideale voorbereiding voor de Vlaamse Kampioenschappen van zondag laatst. Plaats in Deinze. We zijn overigens de enige provincie die dit provinciaal tornooi nog voor de senioren inricht en een van de weinige provincies die erin slagen om zoveel judoka’s op de mat te krijgen voor het PK. Zo een groot tornooi vraagt ook veel helpende handen. En die hadden we: om matten te leggen, bij de catering te helpen… En heel wat ouders van én judoka’s zelf bakten veel lekkers dat we konden verkopen om zo onze clubkas te spijzen en activiteiten voor onze Cobra’s te organiseren.”

Kampioenen

Robbe Demets (-73 kg) werd provinciaal kampioen, Myrthe Nolf (-78 kg) en Jitske Durinck (-70 kg) behaalden allebei een mooie derde plaats. Diezelfde Robbe en ook Jarno Dewulf (-100 kg) werden het voorbije weekend Vlaams kampioen in Deinze. Jitske werd daar 7de bij de -70 kg. (IB/JD)