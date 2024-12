Vechtsportclub Titans haalt ‘slimme bokszak’ in huis

Muay Thai- en kickboksclub Titans heeft een opmerkelijk nieuw snufje. Het gaat om een ‘slimme’ bokszak met een heleboel interne sensoren die de kracht, de snelheid en het uithoudingsvermogen van boksers nauwkeurig in kaart brengen. Bezieler Gaëtan Benali is trots op de nieuwe aanwinst. De Titans zijn de allereerste kickboksclub in België met zo’n zak.

De slimme bokszak is ongeveer anderhalf jaar op de markt en werd ontwikkeld door de Nederlandse start-up NextRound, in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. “Ik geloof heilig in het principe ‘meten is weten’ en was al langer op zoek naar dit soort technologie”, zegt Gaëtan Benali. Hij richtte de Titans in februari 2022 op en inmiddels telt de vechtsportclub 92 leden. “In tegenstelling tot pakweg bij het wielrennen liet de digitalisering in de bokswereld echter heel lang op zich wachten. Nochtans kan je op basis van digitale gegevens je prestaties makkelijk opvolgen en dus ook verbeteren.”

De zak is gekoppeld aan een app die in real-time data genereert over snelheid, kracht en intensiteit van de slagen en de schoppen. Er zijn ook verschillende voorgeprogrammeerde trainingssessies mogelijk en elke gebruiker kan met een smartphone nadien de verzamelde persoonlijke trainingsgegevens opslaan en vergelijken. Al gaat het wel om een stevige investering, want de slimme bokszak heeft een prijskaartje van 2.100 euro. Het is de eerste keer dat die in België geleverd werd. “Wij zijn ontzettend trots op de samenwerking met de Titans”, aldus Tim van der Vaart, mede-oprichter van NextRound. Het bedrijf hoopt ook in ons land voet aan de grond te krijgen. “We hopen met deze stap in België samen de vechtsport naar een hoger niveau te tillen, door de nieuwste technologieën te introduceren binnen trainingen.” (SV)