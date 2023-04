Vaste Vuist Lauwe oogst 33 medailles op paastoernooi

Het paastoernooi toestelturnen in Vlamertinge van recre@ D-niveau was een groot succes voor sportgroep Vaste Vuist Lauwe. De gymnasten behaalden er samen maar liefst 33 medailles: 13 gouden, 7 zilveren en 13 bronzen medailles. Op de foto zien we alle medaillewinnaars, behalve Alex Desmet, Mary-Lou Desmet en Renée Degrande. We zien bovenaan van links naar rechts Léon Deboel, Stan Vandemaele, Ella Breine, Marthe De Leeuw, Merel Vancoillie, Maarten Van Hecke en Wout Ryckoort. Onderaan zien we van links naar rechts Lena Mijle, Yuna Demets, Yana Demets, Julie Van Poucke, Noé Vanderheyden en Lena Vandemaele. (PB/gf)