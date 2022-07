Vandoorne verliest na 8e plek in Marrakech leidersplaats aan GP-winnaar Mortara

Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ) is zaterdag op de achtste plaats geëindigd in de ePrix in het Marokkaanse Marrakech, de tiende manche van het seizoen in de formule E. De West-Vlaming verliest daardoor zijn eerste plaats in het algemene klassement aan de Zwitserse GP-winnaar Edoardo Mortara (Rokit Venturi).

Vandoorne kwam eerder zaterdag niet verder dan de twintigste plaats in de kwalificaties. De Portugees Antonio Felix da Costa (DS Techeetah) greep de pole maar kon die niet verzilveren. Mortara ging met de GP-zege aan de haal, voor Da Costa en de Nieuw-Zeelander Mitch Evans. Vandoorne moest uiteindelijk vrede nemen met plaats acht.

In de WK-stand zakt Vandoorne van de eerste naar de derde plaats, met 125 punten. Mortara komt aan kop met 139 punten, de Fransman Jean-Eric Vergne (DC Techeetah) staat tweede met 128 punten.

De elfde en twaalfde manche van het seizoen (op zestien) volgen op 16 en 17 juli in New York.

