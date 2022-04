Vandoorne kan polepositie niet verzilveren in Rome en moet winst aan Evans laten

Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ) is er zaterdag niet in geslaagd om zijn polepositie op het Circuito Cittadino dell’EUR in Rome om te zetten in winst, tijdens de vierde manche in het wereldkampioenschap Formule E.

De Belg kwam uiteindelijk als derde over de meet in een tijd van 1:42.065 en moest de zege aan de Nieuw-Zeelander Mitch Evans (Jaguar) laten. De Nederlander Robin Frijns (Envision Racing) eindigde als tweede.

Vandoorne haalde eerder dit seizoen ook al de pole in de openingsmanche in het Saoedische Diriyah. De 30-jarige West-Vlaming staat na vier Grote Prijzen op de tweede plaats in de tussenstand van de Formule E. Zondag wordt in Rome nog een ePrix gereden.