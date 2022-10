Valentine Delvoye (Saint Georges Kortrijk) voor belangrijk tweeluik: “Hebben meer zelfvertrouwen”

De dames van hockeyclub Saint Georges Kortrijk boekten vorig weekend een ruime 5-1 zege tegen Temse. Dit weekend staat een bezoek aan Baudouin op de kalender. Een haalbare kaart.

“Tijdens het eerste kwart waren we niet echt wakker en kregen we al snel een goal tegen van Temse”, analyseert Valentine Delvoye (21) de wedstrijd. “Tijdens het tweede kwart werden we ook al snel in een hoek gedreven met verschillende penalty corners na elkaar (3). Deze werden gelukkig telkens door onze goede verdediging en keeper uitverdedigd. Jammer genoeg raakte ikzelf als rechterflankverdediger gewond aan mijn hand door een hockeystick van de tegenstander.”

Verandering van tactiek loont

“Maar het team heeft de schouders niet laten zakken. Tijdens de rust veranderde onze coach van tactiek en begonnen we echt als team te acteren. De eerste goal werd gescoord door Amélie Vandenberghe op penalty corner via een tip-in via een pass van Anita. De tweede goal werd gescoord door Gaëlle Buysschaert ook door een tip-in aan de tweede paal. De 3-1 kwam er ook op penalty corner door een fantastische shot van Anita Belda. De vierde goal werd gescoord op penalty corner door Axelle Desloover die een pas kreeg en de bal direct in de goal sleepte.”

“In het laatste kwart moesten we vooral verdedigend te werk gaan om onze zege te verzekeren. Door een fase die op gang werd gebracht door Lumila raakte de bal in de cirkel (zone). Anna pushte hem in de goal na een mooie assist van Lumila, wat resulteerde in een 5-1”, aldus de analyse van Valentine.

Eerste acht

Saint Georges tankte alvast vertrouwen door die zege. “We krijgen meer zelfvertrouwen als ploeg en zijn zekerder van ons doel om in de bovenste 8 te eindigen”, gaat de Kortrijkse verder. De volgende twee matchen tegen Baudoin en Parc moeten we zeker winnen. We zullen er alles aan doen om weer een zege binnen te halen, zodat we minstens op de 8ste plaats kunnen eindigen en we het tweede deel van het seizoen op een positieve noot kunnen starten”, besluit Valentine Delvoye. (ELD)