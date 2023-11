Vader en zoon Meyers uit Damme West-Vlaams kampioen trial: “Sport zit in ons bloed”

Vader Ewout (34) en zoon Bruce (8) Meyers kroonden zich onlangs tot West-Vlaams kampioen motortrial, vele jaren nadat ook grootvader Lucky trialwedstrijden reed.

Glimmend van trots ontvangt opa Lucky ons bij zoon Ewout en zijn vrouw Miet Callens om te vertellen over de bijzondere prestatie. Kleinzoon Bruce kreeg ter gelegenheid van zijn eerste communie een eerste trialmotorbike van zijn ouders, waarna zijn talent al snel werd opgemerkt.

“Deze sport zit in onze familie en zelfs in ons bloed”, steekt opa enthousiast van wal. “Ik heb zelf drie jaar getriald en negen jaar lang motorcross gereden. Ook heel wat nonkels van Ewout en Bruce hebben ervaring in de sport. Het duurde dan ook niet lang tot ook Ewout ermee startte. 22 jaar geleden scheerde hij er al hoge toppen mee, nadien ging ook hij motorcrossen.”

Knieën

“Maar daar begin ik voorlopig niet meer aan”, pikt Ewout in. “Motorcross is fysiek heel zwaar en vraagt bovendien enorme financiële en mentale inspanningen. Je moet er heel veel voor doen en dat is moeilijk te combineren met een gezin en een eigen zaak”, vertelt de man die zelfstandig opritten en terrassen legt. “Kijk naar mijn knieën”, gaat Lucky verder terwijl hij zijn toegetakeld been toont.

“Bij trial zijn die risico’s kleiner omdat je geen grote snelheden haalt. Je moet op een motor zonder zadel een parcours vol hindernissen voorbij. Elke keer je een voet aan de grond zet, krijg je een strafpunt. Per wedstrijd moet je een achttal parcoursen afwerken binnen een bepaalde tijd”, legt grootvader Meyers uit.

Geen jeugdcategorie

In die discipline blijkt de familie meer dan succesvol, getuigt ook Ewouts vrouw Miet Callens. “Toen onze zoon Bruce zo’n motor kreeg voor zijn communie begon het ook bij mijn man weer te kriebelen”, lacht ze. “Als we dan toch naar die wedstrijden gaan, kon hij evengoed zelf aan de start verschijnen.”

“Ik ga met plezier mee. Binnen de sport vormen alle deelnemers en supporters een hechte community. De wedstrijden starten ook op een gemakkelijk uur en duren niet heel lang in tegenstelling tot motorcross, waarbij je al snel een heel weekend op pad bent. Dit is veel gemakkelijker om als gezin te beleven.”

“Deelnemers en supporters vormen een hechte community” -Miet Callens

Bruce was tijdens de laatste wedstrijd in Eernegem al bijna zegezeker. In de competitie worden de punten van twaalf wedstrijden samengesteld. Bij nieuwkomers, de categorie van de achtjarige Bruce, starten rijders die eigenlijk veel ouder zijn. “Op het podium stond Bruce naast atleten van 20 tot 25 jaar, best een opvallend zicht”, lacht Lucky. “Hij kon een keer winnen en eindigde bijna altijd vooraan. Er bestaat geen jeugdcategorie in trial. Door elke week opnieuw goed te presteren, kon hij de titel pakken.”

En dat deed Bruce naar eigen zeggen zonder heel erg veel te trainen. “Ik train soms in het weekend en ga nu ook geregeld fietsen. In de winter is er geen trial en dan doe ik aan cyclocross”, vertelt Bruce. “Dit is vooral mentaal een heel zware sport. Het gaat om millimeters. Voor de wedstrijd bekijken we het parcours nauwgezet om te kijken hoe we de hindernissen best aanpakken”, vult Ewout aan.

Bij Ewout, in de categorie juniors, was de laatste rit in de competitie beslissend. “Ik had evenveel punten als de tweede in de stand en halverwege wedstrijd moest ik nog drie punten inhalen. Pas helemaal op het einde kon ik de zege binnenhalen. Tijdens de wedstrijd kijk ik ook geregeld naar hoe Bruce het doet, waardoor ik meer tijd nodig heb om alle hindernissen af te werken. Toen zag ik ook dat Bruce nog een lekke band had”, vertelt Ewout.

“Gelukkig kon ik die oplappen”, gaat Lucky verder. “Zo kon Bruce net op tijd zijn wedstrijd afwerken. Hij had slechts twee minuten tijd over, anders verloor hij de zege alsnog”, vertelt Ewout.

Volgend jaar

“Reden te meer om ze allemaal te trakteren op frietjes. Ik was enorm zenuwachtig tot op het laatste moment, ik had mijn pet bijna opgegeten. Maar dit is toch fantastisch om mee te maken. 22 jaar geleden won Ewout al eens een titel, nu doet hij dat kunstje samen met mijn kleinzoon nog eens over”, besluit Lucky.

Volgend jaar wil Bruce alvast opnieuw aan de competitie meedoen. “Of ik ook zal meedoen, valt nog af te wachten. Ik loop al een half jaar met een gescheurde pees in mijn schouder, dus die moet eerst goed herstellen”, besluit Ewout. (Arno Van Haverbeke)