VACBL eert Kato Vandenbogaerde tijdens 46ste Veldloop

In een zonovergoten Beveren-Leie werd de in 2020 verongelukte Kato Vandenbogaerde geëerd met een minuut stilte en het oplaten van een roze ballon.

Het werd een emotioneel moment voor de aanwezige familieleden op de Gemeentelijke Sportterreinen in Beveren-Leie. Net voor de start van de volksloop werd ter nagedachtenis van Kato Vandenbogaerde (12), die op 18 september 2020 in Zwevegem onder een vrachtwagen terecht kwam met haar fiets, een minuut stilte gehouden. Opa Luc Demeestere liet na dat moment van stilte een roze ballon op.

Neef Robin Demeestere eert Kato door de cross op zijn naam te zetten. © ELD Eddy Lippens

Neefje Robin Demeestere schreef als eerbetoon enkele minuten later de volksloop op zijn naam. “Op voorhand had ik dit scenario in mijn gedachten”, vertelt Robin. “Met een foto in mijn hand van Kato, haar zus Yana, mezelf en mijn broer Kevin wilde ik de eindmeet zegevierend overschrijden. Dat ik dit op de veldloop kan doen georganiseerd door van Kato haar favoriete sport is super. Kato blijft een ongelofelijk gemis in ons leven.

