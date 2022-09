Uniek voor België: Europees kampioenschap dammen vindt plaats in Kortrijk

In Kortrijk wordt volgende week het Europees kampioenschap dammen georganiseerd. In het Groeningeheem kunnen dammers uit Estland, Frankrijk, Italië, Letland, Litouwen, Nederland, Polen, Oekraïne, Turkije, Israël en België zich plaatsen voor het wereldkampioenschap in 2023. Bij de herendivisie kunnen vijf deelnemers zich plaatsen, bij de dames zes. Het is de eerste keer dat een kampioenschap van dit niveau in België wordt gehouden.

“Een dergelijk kampioenschap in onze eigen stad zet dammen opnieuw in de kijker”, zegt secretaris Rik Devroe van Kortrijkse damclub ‘De Phenix’. “Het is een denksport waarbij vindingrijkheid, voorstellingsvermogen en concentratie onmisbare kwaliteiten zijn. Dammen is niet alleen een leuk, het is ook een ideale manier om strategisch en oplossingsgericht denken aan te scherpen. We hopen met dit kampioenschap ook de jeugdwerking van onze beide clubs te stimuleren”.

Daarom organiseert de jeugddamclub op woensdag 5 oktober om 14 uur in De Serres, Sint-Denijsestraat 156A, een moment waarbij de lesgevers uitleg verschaffen terwijl de live-borden worden bekeken via de website www.ec22.be.

Absolute stilte

De opening van het Europees kampioenschap vindt plaats op 3 oktober om 8.30 uur in het Groeningeheem, zaal 16. Om 9 uur gaan de partijen van start, elke partij duurt gemiddeld 4 uur en 30 minuten. Het toernooi kan gedurende de partijen onder absolute stilte bezocht worden.

Er worden in totaal negen rondes afgewerkt. Op 9 oktober om 16 uur, in het dakcafé van het stadhuis, vindt de slotceremonie plaats. De top op het EK wordt vertegenwoordigd door de huidige wereldkampioen Roel Boomstra en veelvuldige wereldkampioene Sadowska Natalia.

Bijna 70% van de deelnemers heeft een meestertitel behaald. Uit de Kortrijkse Damclub ‘De Phenix’ speelt Belgisch kampioen Keita Desmet mee, voor Damclub ‘WDC Heule’ zijn dat Jim Depaepe en Johan Coorevits.

Beide damclubs hebben hun werking op zaterdag van 14 tot 17 uur. De Phenix heeft daarnaast jeugdwerking op woensdagnamiddag van 14 tot 17 uur.