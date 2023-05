Unicum voor Izegems handbal: HBC Izegem kampioen in eerste nationale

Op zaterdag 13 mei schreven de heren van HBC Izegem clubgeschiedenis. In een nokvolle sportzaal De Krekel behaalde Blue White Dynamite de titel in eerste nationale. Daarmee wordt de club de allereerste West-Vlaamse ploeg die zich in het selecte clubje van de BENE-League weet te nestelen.

En of die titel verdiend is. HBC Izegem klom de voorbije jaren op met eigen jeugdproducten en schopte het zowaar tot in eerste nationale. Met die ongezien ruime talentenvijver, een goed bestuur en jarenlang torenhoge inzet op alle gebied, kan je alleen maar respect hebben voor deze club. Dat was ook al snel te zien tijdens het moment van de waarheid. Izegem domineerde van begin tot einde tegen de derde in de stand en had zelfs de luxe om in de tweede helft een volledig andere ploeg tussen de lijnen te plaatsen en nog steeds het overwicht te behouden.

“Rek op deze ploeg”

“Nee, dit had ik zeker niet durven denken na twee maanden in het seizoen”, vertelt voorzitter Wim Vandewalle die zijn ploeg toen op de zevende plek zag staan. “We hadden enkel nog gehoopt op PO’s. Maar eerlijk gezegd is de klik met de trainerswissel bijzonder snel gebeurd. De ploeg is gestaag gegroeid doorheen het seizoen en in het begin van de play-offs dacht ik nog niet aan de titel. We begonnen er als derde en ik hoopte die plek te behouden. De doelstelling was voor het seizoen ook top drie. Dus derde, tweede maar ook eerste.”

“Er zit bovendien nog rek op deze jonge talentvolle ploeg en ik zie het dus zeker zitten volgend jaar op het hoogste niveau. We moeten daar proberen om het behoud te verzekeren en mogen zeker niet meer verwachten in het eerste jaar. Maar wat de toekomst nog te bieden heeft voor deze lichting zullen we moeten afwachten.”

Nieuwe coach

“Ik heb ze niet tot hier gebracht”, vertelt trainer Frank Platteeuw die in november het roer overnam. “Dit is het resultaat van het werk van de voorbije jaren. Ik ben enkel ingevallen als coach. Ik heb de jongens willen helpen om uit de malaise te geraken en hen terug te doen geloven in hun potentieel en kwaliteit om de doelstelling van de club te bereiken.”

“Volgend jaar komt er een nieuwe coach. Dat zal een nieuwe input zijn en wat aanpassing vragen aan beide zijden. Ze zullen bovendien met een nieuw niveau geconfronteerd worden, voor Izegem onbekend terrein. Hij heeft al een aantal titels behaald en we zijn ervan overtuigd uit dat hij een meerwaarde zal zijn voor de club. We hebben het volle vertrouwen.” (RV)