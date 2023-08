Ultrakid Johannes droomt van WK in Japan

‘Ultrakid’ Johannes Balbaert uit Blankenberge behaalde afgelopen weekend twee keer goud én verpulverde een persoonlijk record op het Belgisch Kampioenschap atletiek in Brugge. Met komende wedstrijden bereidt hij zich voor op deelname aan het WK para-atletiek in Kobe, Japan in mei 2024. “Hij is de jongste op de wereldranking.”

De Blankenbergse wonderboy scoorde op de Brugse atletiekpiste goud op de 400 en 800m, en verbrak ook een persoonlijk record op de 400m. De komende wedstrijden probeert hij zijn B-limiet op de 400m te halen voor een deelname aan het WK in Japan. “Er zijn nog een viertal wedstrijden op Belgische bodem om dit te halen, en hij is er niet meer ver van”, zegt vader Jurgen Balbaert. Hij heeft er dus een goed oog in. “Zeker nu hij verder kan trainen met zijn gloednieuwe wheeler. Dit is Johannes’ eerste racerolstoel op maat, toevallig ook een Japanse OX die we in Zwitserland via Orthotec bestelden. We konden die aanschaffen door middel van sponsoring”, klinkt het.

Herkansingen

Op 11 en 22 augustus zijn er alvast wedstrijden met herkansingen voor Johannes om de WK-kwalificatienorm te halen. Op www.ultrakidjohannes.be kan je zijn tijden volgen en zien hoe hij vordert in de verschillende disciplines. “Johannes is de jongste op de wereldranking van de para-atletiek. Hij wil geduldig verderbouwen aan zijn sportieve loopbaan”, klinkt het trots. (WK)