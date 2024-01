Ulrich Coussaert blikt terug op debuut PDC Q-School: “De stress zat in mijn armen”

Op de PDC Q-School stonden er de voorbije week ook enkele debutanten in het Duitse Kalkar. Een van hen was Ulrich Coussaert (44) uit Veurne. Hij sneuvelde in de eerste ronde, maar is gemotiveerd om volgend jaar opnieuw deel te nemen.

Voor Ulrich was het zijn eerste deelname aan de PDC Q-School. “Het was best stresserend”, geeft hij toe. “Je ontmoet daar spelers die gemiddeldes van 90 en meer halen. Zelf zit ik rond de 75.”

Stress

In de eerste fase kunnen de deelnemers zich plaatsen voor de Final Stage. “Helaas heb ik deze eerste fase niet overleefd. Er zat meer in, maar de stress zat in mijn armen. Normaal zou ik in staat moeten zijn om enkele tegenstanders te kloppen. Het was ondanks deze uitschakeling een mooie ervaring. Dit pakken ze me niet meer af. Ik heb veel bijgeleerd en ben gemotiveerd om volgend jaar opnieuw een lap op te geven. Er hing ook een aangename sfeer en ik ben tot zondagavond gebleven om te supporteren voor de andere Belgen. Velen van hen zijn mijn vrienden en we vormen een hechte bende”, aldus Ulrich, die al op jonge leeftijd zijn eerste pijlen gooide.

Via moeder en grootouders

“Mijn moeder en grootouders hebben ook altijd darts gespeeld bij de lokale clubs en vanaf mijn elfde ging ik mee. Ook nu ben ik nog steeds fervent darter. Thuis heb ik een bord waar ik elke dag naar gooi en ik ben ook aangesloten bij Brothers of Darts. Ik train ook vaak samen met Dillen Cornet en speel wekelijks in ‘t Veld in Adinkerke. Ik gooi met Unicorn-pijlen. Het zijn pijlen van 20 gram van James Wade.”

Challenge Tour

De Q-School zit er nu op en Ulrich kijkt al uit naar de volgende tornooien. “Donderdagavond vertrek ik naar Engeland. Daar speel ik komend weekend de Challenge Tour in Milton Keynes. Ik zou graag wat punten sprokkelen in de Challenge Tour en beter presteren dan tijdens de Q-School. Na Milton Keynes zien we nog welke buitenlandse tornooien we meepikken. Ik zal normaal gezien aan een aantal Nederlandse tornooien deelnemen. We organiseren binnenkort ook met onze eigen club een tornooi, dit zal op 17 februari zijn”, geeft Ulrich nog mee, die werkt als chauffeur bij Gysels en een geboren en getogen Veurnenaar is. “Ik word onder meer gesteund door mijn baas en ook door dartshop Mamut in Koksijde.”